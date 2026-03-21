Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
З початку доби окупанти сім разів штурмували на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Стариця та Синельникове.
На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався поліпшити своє становище в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Глушківка.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 43 ворожі атаки, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, воїни Третього армійського корпусу зірвали найбільшу спробу механізованого наступу РФ. Прорватися ворог намагався на Лимансько-Борівському напрямку. Армії РФ не вдалося захопити ні населених пунктів, ні позицій. Співзасновник підрозділу Kraken Констянтин Немічев зазначив, що “окупанти здійснили наймасштабнішу спробу прориву на Харківщині з 2024 року”.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2026 в 16:33;