Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:33   21.03.2026
Вікторія Яковенко
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

З початку доби окупанти сім разів штурмували на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Стариця та Синельникове.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався поліпшити своє становище в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Глушківка.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 43 ворожі атаки, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, воїни Третього армійського корпусу зірвали найбільшу спробу механізованого наступу РФ. Прорватися ворог намагався на Лимансько-Борівському напрямку. Армії РФ не вдалося захопити ні населених пунктів, ні позицій. Співзасновник підрозділу Kraken Констянтин Немічев зазначив, що “окупанти здійснили наймасштабнішу спробу прориву на Харківщині з 2024 року”.

