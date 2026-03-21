Происшествия 09:01   21.03.2026
Виктория Яковенко
16 КАБов и более 20 БпЛА выпустил враг на Харьковщину за сутки – Синегубов Фото: Олег Синегубов/последствия удара по Изюму

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 11 населенных пунктов Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали 10 человек, в том числе ребенок.

«В городе Изюм пострадали мужчины 67 и 70 лет, женщины 74 и 50 лет и 14-летняя девочка; в селе Оскол острую реакцию на стресс получили 77-летний мужчина и 75-летняя женщина; в городе Чугуев пострадал 45-летний мужчина; в поселке Ковшаровка пострадала 73-летняя женщина; в селе Украинское пострадал 50-летний мужчина», — отметил Синегубов.

В результате взрыва неизвестного устройства в селе Семеновка погиб 68-летний мужчина, позже в больнице умерла получившая травмы 58-летняя женщина.

За сутки враг выпустил по региону 16 КАБов и 21 БпЛА различных типов.

В Купянском районе в результате ударов повреждены складское здание фермерского хозяйства и частный дом.

В селе Оскол повреждены здание интернатного учреждения, пять частных домов, хозяйственная постройка, электросети. В Изюме — 17 частных домов, три автомобиля, остекление окон многоквартирного дома.

В Лозовском районе пострадали хозяйственное сооружение и автомобиль, в городе Чугуеве — восемь частных домов, гараж и хозяйственное сооружение.

Напомним, ночью враг атаковал КАБом микрорайон Верхний поселок города Изюм, сообщал начальник местной ГВА Сергей Федченко. По его данным, в результате удара пострадали шесть жителей.

Автор: Виктория Яковенко
