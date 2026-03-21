16 КАБів та понад 20 БпЛА випустив ворог на Харківщину за добу – Синєгубов
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів постраждали 10 людей, зокрема дитина.
“У місті Ізюм постраждали чоловіки 67 і 70 років, жінки 74 і 50 років та 14-річна дівчинка; у селі Оскіл зазнали гострої реакції на стрес 77-річний чоловік і 75-річна жінка; у місті Чугуїв постраждав 45-річний чоловік; у селищі Ківшарівка постраждала 73-річна жінка; у селі Українське постраждав 50-річний чоловік”, – зазначив Синєгубов.
Внаслідок вибуху невідомого пристрою у селі Семенівка загинув 68-річний чоловік, згодом у лікарні померла травмована 58-річна жінка.
За добу ворог випустив на регіон 16 КАБів та 21 БпЛА різних типів.
У Куп’янському районі внаслідок ударів пошкоджені складська будівля фермерського господарства та приватний будинок.
В селі Оскіл пошкоджені будівля інтернатного закладу, п’ять приватних будинків, господарча споруда, електромережі. В Ізюмі – 17 приватних будинків, три автомобілі, скління вікон багатоквартирного будинку.
У Лозівському районі постраждали господарча споруда та авто, у місті Чугуїв – вісім приватних будинків, гараж та господарська споруда.
Нагадаємо, вночі ворог атакував КАБом мікрорайон Верхнє селище міста Ізюм, повідомляв начальник місцевої МВА Сергій Федченко. За його даними, внаслідок удару постраждали шестеро жителів.
Якщо вам цікава новина: «16 КАБів та понад 20 БпЛА випустив ворог на Харківщину за добу – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2026 в 09:01;