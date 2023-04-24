У харківських школах з 2022 року не відремонтували жодного укриття

На реконструкцію укриттів в навчальних закладах Харкова кошти не виділяли. Наразі ремонту потребують 86 таких укриттів.

Про це стало відомо з відповіді департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міськради на запит Сергія Прокопенка, опублікованій на порталі “Доступ до правди”.

«За інформацією департаменту освіти Харківської міської ради реконструкція укриттів в закладах загальної середньої освіти не здійснювалися та інвестиції на вищевказані заклади не виділялись. Кількість укриттів в закладах середньої освіти, які потребують ремонтних робіт складає 86 одиниць», – йдеться у відповіді.

У 2022 році відремонтували понад 1,5 тисячі укриттів, які розташовані в житлових будинках міста.

«За інформацією департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради, у 2022 році на замовлення департаменту виконано поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді, а саме підвальних приміщень 1570 одиниць житлових будинків як найпростіших укриттів», – додали у мерії.