У харківських школах з 2022 року не відремонтували жодного укриття
На реконструкцію укриттів в навчальних закладах Харкова кошти не виділяли. Наразі ремонту потребують 86 таких укриттів.
Про це стало відомо з відповіді департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міськради на запит Сергія Прокопенка, опублікованій на порталі “Доступ до правди”.
«За інформацією департаменту освіти Харківської міської ради реконструкція укриттів в закладах загальної середньої освіти не здійснювалися та інвестиції на вищевказані заклади не виділялись. Кількість укриттів в закладах середньої освіти, які потребують ремонтних робіт складає 86 одиниць», – йдеться у відповіді.
У 2022 році відремонтували понад 1,5 тисячі укриттів, які розташовані в житлових будинках міста.
«За інформацією департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради, у 2022 році на замовлення департаменту виконано поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді, а саме підвальних приміщень 1570 одиниць житлових будинків як найпростіших укриттів», – додали у мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 11:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На реконструкцію укриттів в навчальних закладах Харкова кошти не виділяли. Наразі ремонту потребують 86 таких укриттів.".