В харьковских школах с 2022 года не отремонтировали ни одного укрытия

На реконструкцию укрытий в учебных заведениях Харькова средства не выделяли. Сейчас в ремонте нуждаются 86 таких укрытий.

Об этом стало известно из ответа департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Харьковского горсовета по запросу Сергея Прокопенко, опубликованном на портале «Доступ к правде».

«По информации департамента образования Харьковского городского совета, реконструкция укрытий в заведениях общего среднего образования не осуществлялась и инвестиции на вышеуказанные заведения не выделялись. Количество укрытий в заведениях среднего образования, которые требуют ремонтных работ, составляет 86 единиц», — говорится в ответе.

В 2022 году отремонтировали более 1,5 тысячи укрытий, которые расположены в жилых домах города.

«По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета, в 2022 году по заказу департамента выполнен текущий ремонт по устранению аварий в жилищном фонде, а именно подвальных помещений 1570 единиц жилых домов как простейших укрытий», — добавили в мэрии.