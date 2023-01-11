Образцовое укрытие и деньги на зарплаты педагогам: визит Шкарлета в Харьков

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время визита в Харьковскую область посетил образовательные учреждения и, в частности, осмотрел современное укрытие в научном лицее-интернате «Одаренность».

В лицее учатся онлайн 300 учеников из всех районов области. Здание пострадало из-за обстрелов, но сейчас восстановительные работы уже завершены. В лицее также создали укрытие, отвечающее всем требованиям безопасности, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По словам Шкарлета, это укрытие должно стать образцом для других регионов Украины, ведь безопасность учебного процесса должна быть теперь обеспечена везде.

«Такие же укрытия будут построены в каждом областном учебном заведении Харьковщины. Безопасность детей — главный приоритет», — отметил Синегубов.

Шкарлет также посетил Украинскую инженерно-педагогическую академию, университет радиоэлектроники и экономический университет имени Семена Кузнеца. В последнем состоялось заседание союза ректоров вузов.

Шкарлет сообщил, что Харьковщине в конце 2022 года выделили одну из крупнейших образовательных субвенций на зарплаты педагогам.

«Ни один преподаватель не останется без зарплаты в военное время. Так, на Харьковщину выделена на сегодня одна из крупнейших субвенций — 4 млрд 316 млн грн. Вообще Харьков — это образовательная столица Украины», — отметил министр.

Фото: ХОВА

Как сообщал Синегубов, на Харьковщине российскими обстрелами повреждены около 500 школ.