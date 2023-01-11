Зразкове укриття і гроші на зарплати педагогам: візит Шкарлета в Харків (фото)

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет під час візиту в Харківську область відвідав освітні заклади та, зокрема, оглянув сучасне укриття у науковому ліцеї-інтернаті “Обдарованість”.

У ліцеї навчаються онлайн 300 учнів із усіх районів області. Будівля постраждала через обстріли, але зараз відновлювальні роботи вже завершені. У ліцеї також створили укриття, яке відповідає всім вимогам безпеки, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За словами Шкарлета, це укриття має стати взірцем для інших регіонів України, адже безпека навчального процесу має бути тепер забезпечена скрізь.

“Такі ж укриття будуть збудовані у кожному обласному навчальному закладі Харківщини. Безпека дітей – головний пріоритет”, – зазначив Синєгубов.

Шкарлет відвідав Українську інженерно-педагогічну академію, університет радіоелектроніки та економічний університет імені Семена Кузнеця. В останньому відбулося засідання спілки ректорів вишів.

Шкарлет повідомив, що Харківщині наприкінці 2022 року виділили одну з найбільших освітніх субвенцій на зарплати освітянам.

“Жоден викладач не залишиться без зарплати у воєнний час. Так, на Харківщину виділено на сьогодні одну з найбільших субвенцій – 4 млрд 316 млн грн. Взагалі Харків – це освітня столиця України”, – зазначив міністр.

Фото: ХОВА

Як повідомляв Синєгубов, на Харківщині російськими обстрілами пошкоджено близько 500 шкіл.