Ще два укриття в Харкові у неналежному стані, прокуратура звернулася до суду

Керівник Слобідської окружної прокуратури Харкова подав до суду два адміністративні позови, щоб укриття в Основ’янському районі привели до належного технічного стану.

Два сховища в Основ’янському районі Харкова не готові до укриття цивільного населення та у разі використання їх за призначенням можуть створювати загрозу для життя та здоров’я людей. Зазначені сховища сумарно розраховані на укриття 1350 осіб. Одне з них розташоване по вул. Кооперативній, має площу близько 120 м² і перебуває на балансі енергетичного підприємства.

Балансоутримувачем іншого укриття площею 870 м², яке розташоване поблизу майдану Захисників України, є конструкторське бюро.

Під час перевірок виявили низку порушень техногенної та пожежної безпеки, зокрема захисні споруди потребують капітального ремонту будівельних конструкцій і спеціального обладнання. Укриття не обладнані первинними засобами пожежогасіння, водонапірна і каналізаційна мережа потребують ремонту, а приміщення не захищені від затоплення ґрунтовими, поверхневими, технологічними та стічними водами.

Однак балансоутримувачі протягом більше ніж 2 років так і не усунули порушення і не привели укриття у належний технічний стан.

Це стало підставою для відповідних позовів до Київського та Харківського окружного адміністративних судів.