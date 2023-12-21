Ще два укриття в Харкові у неналежному стані, прокуратура звернулася до суду
Керівник Слобідської окружної прокуратури Харкова подав до суду два адміністративні позови, щоб укриття в Основ’янському районі привели до належного технічного стану.
Два сховища в Основ’янському районі Харкова не готові до укриття цивільного населення та у разі використання їх за призначенням можуть створювати загрозу для життя та здоров’я людей. Зазначені сховища сумарно розраховані на укриття 1350 осіб. Одне з них розташоване по вул. Кооперативній, має площу близько 120 м² і перебуває на балансі енергетичного підприємства.
Балансоутримувачем іншого укриття площею 870 м², яке розташоване поблизу майдану Захисників України, є конструкторське бюро.
Під час перевірок виявили низку порушень техногенної та пожежної безпеки, зокрема захисні споруди потребують капітального ремонту будівельних конструкцій і спеціального обладнання. Укриття не обладнані первинними засобами пожежогасіння, водонапірна і каналізаційна мережа потребують ремонту, а приміщення не захищені від затоплення ґрунтовими, поверхневими, технологічними та стічними водами.
Однак балансоутримувачі протягом більше ніж 2 років так і не усунули порушення і не привели укриття у належний технічний стан.
Це стало підставою для відповідних позовів до Київського та Харківського окружного адміністративних судів.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: убежища, укрытие, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 18:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівник Слобідської окружної прокуратури Харкова подав до суду два адміністративні позови, щоб укриття в Основ’янському районі привели до належного технічного стану.".