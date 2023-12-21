Еще два укрытия в Харькове в плохом состоянии, прокуратура обратилась в суд

Руководитель Слободской окружной прокуратуры Харькова подал в суд два административных иска, чтобы укрытия в Основянском районе привели в надлежащее техническое состояние.

Два укрытия в Основянском районе Харькова в случае использования их по назначению могут создавать угрозу жизни и здоровью людей. Указанные убежища суммарно рассчитаны на укрытие 1350 человек. Одно из них расположено по ул. Кооперативной, имеет площадь около 120 м² и находится на балансе энергетического предприятия.

Балансодержателем другого укрытия площадью 870 м², расположенного вблизи площади Защитников Украины, является конструкторское бюро.

Во время проверок обнаружили ряд нарушений техногенной и пожарной безопасности, в том числе защитные сооружения нуждаются в капитальном ремонте строительных конструкций и специальном оборудовании. Укрытия не оборудованы первичными средствами пожаротушения, водонапорная и канализационная сеть нуждаются в ремонте, а помещения не защищены от затопления грунтовыми, поверхностными, технологическими и сточными водами.

Однако балансодержатели за более, чем 2 года так и не устранили нарушения и не привели укрытие в надлежащее техническое состояние.

Это стало основанием для исков в Киевский и Харьковский окружные административные суды.