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Еще два укрытия в Харькове в плохом состоянии, прокуратура обратилась в суд

Общество 18:07   21.12.2023
Оксана Якушко
Еще два укрытия в Харькове в плохом состоянии, прокуратура обратилась в суд

Руководитель Слободской окружной прокуратуры Харькова подал в суд два административных иска, чтобы укрытия в Основянском районе привели в надлежащее техническое состояние.

Два укрытия в Основянском районе Харькова в случае использования их по назначению могут создавать угрозу жизни и здоровью людей. Указанные убежища суммарно рассчитаны на укрытие 1350 человек. Одно из них расположено по ул. Кооперативной, имеет площадь около 120 м² и находится на балансе энергетического предприятия.

Балансодержателем другого укрытия площадью 870 м², расположенного вблизи площади Защитников Украины, является конструкторское бюро.

Во время проверок обнаружили ряд нарушений техногенной и пожарной безопасности, в том числе защитные сооружения нуждаются в капитальном ремонте строительных конструкций и специальном оборудовании. Укрытия не оборудованы первичными средствами пожаротушения, водонапорная и канализационная сеть нуждаются в ремонте, а помещения не защищены от затопления грунтовыми, поверхностными, технологическими и сточными водами.

Однако балансодержатели за более, чем 2 года так и не устранили нарушения и не привели укрытие в надлежащее техническое состояние.

Это стало основанием для исков в Киевский и Харьковский окружные административные суды.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 18:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Слободской окружной прокуратуры Харькова подал в суд два административных иска, чтобы укрытия в Основянском районе привели в надлежащее техническое состояние.".