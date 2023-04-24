У Харкові відремонтували укриття у трьох школах, договори приховали – ХАЦ
У 2022 році в Індустріальному районі Харкова були відремонтовані укриття у трьох школах. Загалом на роботи витратили понад 1,4 мільйона гривень.
Про це повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на портал “Є-Дата”.
Активісти зазначають, що всі три договори було укладено у 2022 році з ФОП Гук Микола Васильович, при цьому управління освіти Адміністрації Індустріального району Харківської міськради не опублікувало їх у системі ProZorro.
“Приховування інформації про угоди через безпекові ризики могло б бути, але управління освіти виклало у загальний доступ договори щодо проведення технагляду за роботами з ремонту укриттів. Тобто все одно оприлюднило, в яких закладах проводяться роботи”, – пише ХАЦ.
Микола Гук активно отримує підряди як від управління освіти, так і від департаменту освіти та департаменту житлово-комунального господарства Харківської міськради. Усі угоди з ним були підписані за неконкурентною процедурою, додають активісти.
Раніше на порталі “Доступ до правди” опублікували відповідь департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міськради на запит Сергія Прокопенка. У ній повідомляється, що реконструкція укриттів у закладах середньої освіти Харкова з 2022 року не проводилась. При цьому ремонту потребують 86 сховищ у школах.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 21:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 2022 році в Індустріальному районі Харкова були відремонтовані укриття у трьох школах. Загалом на роботи витратили понад 1,4 мільйона гривень.".