В Харькове отремонтировали укрытия в трех школах, договоры скрыли — ХАЦ
В 2022 году в Индустриальном районе Харькова были отремонтированы укрытия в трех школах. Всего на работы потратили более 1,4 миллиона гривен.
Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Є-Дата».
Активисты отмечают, что все три договора были заключены в 2022 году с ФЛП Гук Николай Васильевич, при этом управление образования Администрации Индустриального района Харьковского горсовета не опубликовало их в системе ProZorro.
«Сокрытие информации о сделках из-за рисков безопасности могло бы быть, но управление образования выложило в общий доступ договоры о проведении технадзора за работами по ремонту укрытий. То есть, все равно обнародовало, в каких заведениях проводятся работы», — пишет ХАЦ.
Николай Гук активно получает подряды как от управления образования, так и от департамента образования и департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета. Все соглашения с ним были подписаны по неконкурентной процедуре, добавляют активисты.
Ранее на портале «Доступ к правде» опубликовали ответ департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Харьковского горсовета на запрос Сергея Прокопенко. В нем сообщается, что реконструкция укрытий в учреждениях среднего образования Харькова с 2022 года не проводилась. При этом в ремонте нуждаются 86 убежищ в школах.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 21:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2022 году в Индустриальном районе Харькова были отремонтированы укрытия в трех школах. Всего на работы потратили более 1,4 миллиона гривен.".