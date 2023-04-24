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В Харькове отремонтировали укрытия в трех школах, договоры скрыли — ХАЦ

Общество 21:14   24.04.2023
Елена Нагорная
В Харькове отремонтировали укрытия в трех школах, договоры скрыли — ХАЦ

В 2022 году в Индустриальном районе Харькова были отремонтированы укрытия в трех школах. Всего на работы потратили более 1,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Є-Дата».

Активисты отмечают, что все три договора были заключены в 2022 году с ФЛП Гук Николай Васильевич, при этом управление образования Администрации Индустриального района Харьковского горсовета не опубликовало их в системе ProZorro.

«Сокрытие информации о сделках из-за рисков безопасности могло бы быть, но управление образования выложило в общий доступ договоры о проведении технадзора за работами по ремонту укрытий. То есть, все равно обнародовало, в каких заведениях проводятся работы», — пишет ХАЦ.

Николай Гук активно получает подряды как от управления образования, так и от департамента образования и департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета. Все соглашения с ним были подписаны по неконкурентной процедуре, добавляют активисты.

Ранее на портале «Доступ к правде» опубликовали ответ департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Харьковского горсовета на запрос Сергея Прокопенко. В нем сообщается, что реконструкция укрытий в учреждениях среднего образования Харькова с 2022 года не проводилась. При этом в ремонте нуждаются 86 убежищ в школах.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 21:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2022 году в Индустриальном районе Харькова были отремонтированы укрытия в трех школах. Всего на работы потратили более 1,4 миллиона гривен.".