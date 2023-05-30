Така ж проблема була в Києві, ми її вирішили – Терехов про укриття (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону розповів про ремонт укриттів у місті та про те, як люди можуть ними користуватися.

“Що стосується укриттів, то така ж проблема була в Києві. Ми цю проблему вирішили таким чином, що по кожному дому є головний, в якого є ключі від приміщень, які служать укриттями. Люди знають, хто це”, – сказав Терехов.

Він нагадав, що раніше було створено інтерактивну карту укриттів. Крім того, є інформаційні таблички, які розповідають про наявність сховищ та шлях до них.

Відео: “Харків новини”

“У нас є 135 укриттів у школах. Люди теж можуть користуватися цими укриттями. Метрополітен – це головне укриття в місті. Хочу нагадати всім, що після лютого минулого року 150 тисяч мешканців міста перебували в укритті в метрополітені… У нас є спеціалізовані укриття, і теж люди знають… Авжеж, є проблема зі шкільними бомбосховищами. Це теж виклик, з яким ми з вами стикаємося”, – сказав Терехов.

За його словами, ремонти укриттів тривають.

Читайте також: Майже чверть мільярда отримає Харківщина на шкільні укриття та автобуси

Як писало видання “Фокус”, під час ракетної атаки армії РФ вночі 16 травня кияни зіткнулися з тим, що деякі укриття у столиці були закриті, попри оголошену повітряну тривогу. В ОВА пообіцяли із цим розібратися.