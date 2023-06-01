«Ми готувалися і в процесі війни», – Терехов про укриття у Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про те, хто та як у місті контролюють чи відчинені укриття.
«Ми дуже ретельно до цього підходимо, ми підготували бомбосховища, укриття, відкрили їх, авжеж. Контролюємо – це завдання було з початку війни, за це відповідають профільні департаменти. Крім цього, там де є укриття в житлових будинках, то є відповідальність за ці укриття у кожному житловому будинку», – розповів Терехов.
Мер зазначив, що спеціального патрулювання укриттів у місті немає.
«Бо ми потерпаємо від обстрілів з початку війни, ми готувалися і готувалися у процесі війни. Зараз ми відбудували таку систему, що люди можуть без перешкод приходити до бомбосховищ, до укриттів», – додав мер.
Терехов також нагадав, що харківський метрополітен цілодобово працює у режимі бомбосховища. Також у місті побудували 14 вуличних бетоннихї укриттів на наійбільш небезпечних зупинсках громадського транспорту.
Читайте також: Така ж проблема була в Києві, ми її вирішили – Терехов про укриття (відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: ««Ми готувалися і в процесі війни», – Терехов про укриття у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 14:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про те, хто та як у місті контролюють чи відчинені укриття.".