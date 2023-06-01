«Ми готувалися і в процесі війни», – Терехов про укриття у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про те, хто та як у місті контролюють чи відчинені укриття.

«Ми дуже ретельно до цього підходимо, ми підготували бомбосховища, укриття, відкрили їх, авжеж. Контролюємо – це завдання було з початку війни, за це відповідають профільні департаменти. Крім цього, там де є укриття в житлових будинках, то є відповідальність за ці укриття у кожному житловому будинку», – розповів Терехов.

Мер зазначив, що спеціального патрулювання укриттів у місті немає.

«Бо ми потерпаємо від обстрілів з початку війни, ми готувалися і готувалися у процесі війни. Зараз ми відбудували таку систему, що люди можуть без перешкод приходити до бомбосховищ, до укриттів», – додав мер.

Терехов також нагадав, що харківський метрополітен цілодобово працює у режимі бомбосховища. Також у місті побудували 14 вуличних бетоннихї укриттів на наійбільш небезпечних зупинсках громадського транспорту.