Метро Харькова будет работать как укрытие круглосуточно — горсовет

Станции Харьковского метрополитена будут открывать в ночное время в случае воздушной тревоги, чтобы люди имели возможность воспользоваться ими как укрытиями.

Об этом сообщил журналистам директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Метрополитен тоже будет круглосуточно работать в режиме укрытия. Ночью во время воздушной тревоги дежурные по станциям будут открывать двери, чтобы люди там могли найти убежище», — отметил Сидоренко.

Также директор департамента сообщил, что с вечера 2 июня начинаются проверки всех укрытий Харькова, в которых, в частности, примут участие работники полиции. Ответственными за то, чтобы бомбоубежища были открытыми, назначают работников КП «Жилкомсервис»: глав и мастеров участков.