Метро Харькова будет работать как укрытие круглосуточно — горсовет
Станции Харьковского метрополитена будут открывать в ночное время в случае воздушной тревоги, чтобы люди имели возможность воспользоваться ими как укрытиями.
Об этом сообщил журналистам директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
«Метрополитен тоже будет круглосуточно работать в режиме укрытия. Ночью во время воздушной тревоги дежурные по станциям будут открывать двери, чтобы люди там могли найти убежище», — отметил Сидоренко.
Также директор департамента сообщил, что с вечера 2 июня начинаются проверки всех укрытий Харькова, в которых, в частности, примут участие работники полиции. Ответственными за то, чтобы бомбоубежища были открытыми, назначают работников КП «Жилкомсервис»: глав и мастеров участков.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Метро Харькова будет работать как укрытие круглосуточно — горсовет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 19:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Станции Харьковского метрополитена будут открывать в ночное время в случае воздушной тревоги, чтобы люди имели возможность воспользоваться ими как укрытиями.".