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Метро Харькова будет работать как укрытие круглосуточно — горсовет

Общество 19:54   02.06.2023
Елена Нагорная
Метро Харькова будет работать как укрытие круглосуточно — горсовет

Станции Харьковского метрополитена будут открывать в ночное время в случае воздушной тревоги, чтобы люди имели возможность воспользоваться ими как укрытиями.

Об этом сообщил журналистам директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Метрополитен тоже будет круглосуточно работать в режиме укрытия. Ночью во время воздушной тревоги дежурные по станциям будут открывать двери, чтобы люди там могли найти убежище», — отметил Сидоренко.

Также директор департамента сообщил, что с вечера 2 июня начинаются проверки всех укрытий Харькова, в которых, в частности, примут участие работники полиции. Ответственными за то, чтобы бомбоубежища были открытыми, назначают работников КП «Жилкомсервис»: глав и мастеров участков.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 19:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Станции Харьковского метрополитена будут открывать в ночное время в случае воздушной тревоги, чтобы люди имели возможность воспользоваться ими как укрытиями.".