ГСЧС и Нацполиция начали проверять укрытия в Харькове и области (фото)

2 июня на Харьковщине стартовали проверки укрытий, в которых принимают участие работники облуправлений ГСЧС и Нацполиции.

«Целью этих осмотров является обеспечение беспрепятственного доступа населения к этим укрытиям, немедленного реагирования на жалобы граждан по этим вопросам, проведение дополнительного информирования населения о местах для укрытия, обеспечение маркировки защитных сооружений, установление указателей», — сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Вопросу укрытий было посвящено совещание под председательством начальника ХОВА Олега Синегубова. Он поручил проверить их работу и доступность в максимально сжатые сроки.

«Каждый житель Харьковщины должен круглосуточно иметь доступ к укрытиям и защитным сооружениям. За закрытые укрытия в любое время суток, в том числе и в комендантский час, ответственные лица понесут наказание», — подчеркнул Синегубов.



Фото: ХОВА

В случае обнаружения закрытых или неготовых укрытий глава ХОВА призвал немедленно сообщать по телефонам 101 или 102. Выяснить расположение ближайшего укрытия можно по интерактивной карте.

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего и поручил проверить все укрытия Украины.