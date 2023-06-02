ГСЧС и Нацполиция начали проверять укрытия в Харькове и области (фото)
2 июня на Харьковщине стартовали проверки укрытий, в которых принимают участие работники облуправлений ГСЧС и Нацполиции.
«Целью этих осмотров является обеспечение беспрепятственного доступа населения к этим укрытиям, немедленного реагирования на жалобы граждан по этим вопросам, проведение дополнительного информирования населения о местах для укрытия, обеспечение маркировки защитных сооружений, установление указателей», — сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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Вопросу укрытий было посвящено совещание под председательством начальника ХОВА Олега Синегубова. Он поручил проверить их работу и доступность в максимально сжатые сроки.
«Каждый житель Харьковщины должен круглосуточно иметь доступ к укрытиям и защитным сооружениям. За закрытые укрытия в любое время суток, в том числе и в комендантский час, ответственные лица понесут наказание», — подчеркнул Синегубов.
Фото: ХОВА
В случае обнаружения закрытых или неготовых укрытий глава ХОВА призвал немедленно сообщать по телефонам 101 или 102. Выяснить расположение ближайшего укрытия можно по интерактивной карте.
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Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего и поручил проверить все укрытия Украины.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 21:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июня на Харьковщине стартовали проверки укрытий, в которых принимают участие работники облуправлений ГСЧС и Нацполиции.".