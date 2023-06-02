Live
  • Пятница 02.06.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

ГСЧС и Нацполиция начали проверять укрытия в Харькове и области (фото)

Общество 21:23   02.06.2023
Елена Нагорная
ГСЧС и Нацполиция начали проверять укрытия в Харькове и области (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

2 июня на Харьковщине стартовали проверки укрытий, в которых принимают участие работники облуправлений ГСЧС и Нацполиции.

«Целью этих осмотров является обеспечение беспрепятственного доступа населения к этим укрытиям, немедленного реагирования на жалобы граждан по этим вопросам, проведение дополнительного информирования населения о местах для укрытия, обеспечение маркировки защитных сооружений, установление указателей», — сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Читайте также: Все укрытия Харькова должны быть открыты, сегодня стартуют проверки — горсовет

Вопросу укрытий было посвящено совещание под председательством начальника ХОВА Олега Синегубова. Он поручил проверить их работу и доступность в максимально сжатые сроки.

«Каждый житель Харьковщины должен круглосуточно иметь доступ к укрытиям и защитным сооружениям. За закрытые укрытия в любое время суток, в том числе и в комендантский час, ответственные лица понесут наказание», — подчеркнул Синегубов.


Фото: ХОВА

В случае обнаружения закрытых или неготовых укрытий глава ХОВА призвал немедленно сообщать по телефонам 101 или 102. Выяснить расположение ближайшего укрытия можно по интерактивной карте.

Читайте также: Метро Харькова будет работать как укрытие круглосуточно — горсовет

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего и поручил проверить все укрытия Украины.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове слышны взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары
В Харькове слышны взрывы: Мельник подтверждает вражеские удары
02.06.2023
Взрывы, которые слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
Взрывы, которые слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда «прилетело»
02.06.2023
Наследие Кернеса Терехову больше не нужно — политолог
Наследие Кернеса Терехову больше не нужно — политолог
02.06.2023
Ковшаровку, где двое погибших, обстреляли из артиллерии — прокуратура (фото)
Ковшаровку, где двое погибших, обстреляли из артиллерии — прокуратура (фото)
02.06.2023
Метро Харькова будет работать как укрытие круглосуточно — горсовет
Метро Харькова будет работать как укрытие круглосуточно — горсовет
02.06.2023
Поселок Двуречная на Харьковщине вечером обстреляли из танка: двое раненых
Поселок Двуречная на Харьковщине вечером обстреляли из танка: двое раненых
02.06.2023

Новости по теме:

20:42
Ковшаровку, где двое погибших, обстреляли из артиллерии — прокуратура (фото)
20:29
Поселок Двуречная на Харьковщине вечером обстреляли из танка: двое раненых
19:54
Метро Харькова будет работать как укрытие круглосуточно — горсовет
19:33
Все укрытия Харькова должны быть открыты, сегодня стартуют проверки — горсовет
19:13
Наследие Кернеса Терехову больше не нужно — политолог

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ГСЧС и Нацполиция начали проверять укрытия в Харькове и области (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 21:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июня на Харьковщине стартовали проверки укрытий, в которых принимают участие работники облуправлений ГСЧС и Нацполиции.".