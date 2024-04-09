Гроші на бомбосховища та паливо для генераторів пообіцяв Зеленський у Харкові

Президент України Володимир Зеленський у Харкові заявив, що уряд виділить кошти на будівництво бомбосховищ та компенсацію за паливо, що використовується у генераторах.

«Пріоритет: електрика, вода, бомбосховища для дітей, для шкіл. Щодо бомбосховищ – це на ваш вибір, в районах, де це потрібно. Ми дамо гроші, щоб ви до початку вересня встигли побудувати все, що встигнете», – заявив Зеленський.

Також він пообіцяв кошти на відшкодування за паливо для генераторів.

«Що стосується генераторів, із прем’єром я все погодив ще вчора ввечері. Компенсація – це субсидія, або компенсація, як хочете, на все паливо для генераторів – ми готові все це державою покривати повністю, щоб люди не обирали, якщо такі є виклики, сидіти в темноті або витрачати гроші на електрику», – повідомив Зеленський.

Також президент заявив, що зараз точно посилюють протиповітряну оборону.

«Це не просто слова, зараз цей процес відбувається вже. Що стосується посилення нашою армією цього напрямку, це також буде відбуватись. Я не впевнений, що ви це побачите. В тому, що буде наступ на Харків, дуже багато дезінформації з боку РФ. Укріплення будуються», – пообіцяв Зеленський.