Деньги на бомбоубежища и топливо для генераторов пообещал Зеленский в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский в Харькове заявил, что правительство выделит средства на строительство бомбоубежищ и компенсацию за топливо, используемое в генераторах.
«Приоритет: электричество, вода, бомбоубежище для детей, для школ. Относительно бомбоубежищ – это по вашему выбору, в районах, где это нужно. Мы дадим деньги, чтобы вы к началу сентября успели построить все, что успеете», – заявил Зеленский.
Также он пообещал средства за топливо для генераторов.
«Что касается генераторов, с премьером я все согласовал еще вчера вечером. Компенсация – это субсидия, или компенсация, как хотите, на все топливо для генераторов – мы готовы все это государством покрывать полностью, чтобы люди не выбирали, если есть вызовы, сидеть в темноте или тратить деньги на электричество», — сообщил Зеленский.
Также президент заявил, что сейчас точно усиливают противовоздушную оборону.
«Это не просто слова, сейчас этот процесс уже происходит. Что касается усиления нашей армией этого направления, это тоже будет происходить. Я не уверен, что вы увидите это. В том, что будет наступление на Харьков, очень много дезинформации со стороны РФ. Укрепления строятся», – пообещал Зеленский.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 18:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский в Харькове заявил, что правительство выделит средства на строительство бомбоубежищ и компенсацию за топливо, используемое в генераторах.".