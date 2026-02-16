Генератор на балконе убивает: что делать харьковчанам, живущим в квартирах 📹

Установка генератора в квартире, в том числе на балконе, может стоить жизни из-за угарного газа. Правила безопасности требуют размещать генератор не ближе чем в 6 метрах от жилья.

Об этом в интервью МГ «Объектив» рассказал профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко, объясняя запрет устанавливать генераторы в квартирах и на балконах в частности. По его словам, в Украине уже есть трагические случаи.

«В соответствии с правилами пользования генераторами, расстояние от жилых помещений до генератора должно быть не менее 6 метров. Это связано с тем, что выхлопные газы, которые есть у генераторов, могут быть затянуты в жилище. Этот газ не слышен, не виден, и люди просто задыхаются. Сначала сонливость, потеря сознания, удушье. С этим ничего не поделаешь. Только заранее знать об этом и не нарушать правила безопасности», — пояснил эксперт.

Данильченко подчеркнул, что эти правила касаются всех типов генераторов: бензиновых, дизельных и газовых.

«Можно построить отдельное здание, в котором стоит генератор, в котором сделаны все системы защиты, стоят вытяжки и все остальное. Опять же, это отдельное здание. Его нельзя построить у себя в квартире», — подчеркнул профессор.

Лучшее решение для жильцов квартир, продолжил эксперт, — объединить усилия и установить одну мощную генераторную станцию для всего дома.

«Построить ее отдельно от дома, на расстоянии 6 метров. Сделать здание, которое будет защищено от краж. И таким образом обеспечить электроэнергией и свой дом, и, возможно, соседние, если хватит мощности», — резюмировал Данильченко.

Доцент кафедры «Электрические аппараты» НТУ «ХПИ» Сергей Выровец добавил, что генератор также должен устанавливаться на твердую ровную поверхность и быть защищенным от осадков, что требует серьезного инженерного подхода.

В полном интервью специалисты ХПИ рассказали об устройствах и гаджетах, которые существуют для энергонезависимости. Они ответили на вопросы, можно ли устанавливать солнечные панели на балконах, как уберечь технику от скачков напряжения и что делать, если пропал не только свет, но и отопление. Подробнее — в видео на YouTube-канале МГ «Объектив».