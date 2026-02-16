Live

Генератор на балконе убивает: что делать харьковчанам, живущим в квартирах 📹

Общество 17:30   16.02.2026
Елена Нагорная
Генератор на балконе убивает: что делать харьковчанам, живущим в квартирах 📹 Фото: Харьковский горсовет

Установка генератора в квартире, в том числе на балконе, может стоить жизни из-за угарного газа. Правила безопасности требуют размещать генератор не ближе чем в 6 метрах от жилья.

Об этом в интервью МГ «Объектив» рассказал профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко, объясняя запрет устанавливать генераторы в квартирах и на балконах в частности. По его словам, в Украине уже есть трагические случаи.

«В соответствии с правилами пользования генераторами, расстояние от жилых помещений до генератора должно быть не менее 6 метров. Это связано с тем, что выхлопные газы, которые есть у генераторов, могут быть затянуты в жилище. Этот газ не слышен, не виден, и люди просто задыхаются. Сначала сонливость, потеря сознания, удушье. С этим ничего не поделаешь. Только заранее знать об этом и не нарушать правила безопасности», — пояснил эксперт.

Данильченко подчеркнул, что эти правила касаются всех типов генераторов: бензиновых, дизельных и газовых.

«Можно построить отдельное здание, в котором стоит генератор, в котором сделаны все системы защиты, стоят вытяжки и все остальное. Опять же, это отдельное здание. Его нельзя построить у себя в квартире», — подчеркнул профессор.

Лучшее решение для жильцов квартир, продолжил эксперт, — объединить усилия и установить одну мощную генераторную станцию для всего дома.

«Построить ее отдельно от дома, на расстоянии 6 метров. Сделать здание, которое будет защищено от краж. И таким образом обеспечить электроэнергией и свой дом, и, возможно, соседние, если хватит мощности», — резюмировал Данильченко.

Доцент кафедры «Электрические аппараты» НТУ «ХПИ» Сергей Выровец добавил, что генератор также должен устанавливаться на твердую ровную поверхность и быть защищенным от осадков, что требует серьезного инженерного подхода.

В полном интервью специалисты ХПИ рассказали об устройствах и гаджетах, которые существуют для энергонезависимости. Они ответили на вопросы, можно ли устанавливать солнечные панели на балконах, как уберечь технику от скачков напряжения и что делать, если пропал не только свет, но и отопление. Подробнее — в видео на YouTube-канале МГ «Объектив».

Читайте также: Выжить без света и тепла: топ-3 гаджетов от специалистов из Харькова (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
16.02.2026, 15:24
Шквалы, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля
Шквалы, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля
15.02.2026, 20:00
Новости Харькова — главное за 16 февраля: фронт, демонтаж антидроновых сеток
Новости Харькова — главное за 16 февраля: фронт, демонтаж антидроновых сеток
16.02.2026, 16:45
В Харькове из-за сложных погодных условий сегодня не едут трамваи
В Харькове из-за сложных погодных условий сегодня не едут трамваи
16.02.2026, 07:40
«Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
«Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
16.02.2026, 10:37
Гололед на дорогах. Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области
Гололед на дорогах. Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области
16.02.2026, 20:19

Новости по теме:

16.02.2026
Генератор на балконе убивает: что делать харьковчанам, живущим в квартирах 📹
09.01.2026
Фиктивные генераторы продавал мужчина на Харьковщине – ему «светит» до 3 лет
23.11.2025
Как безопасно заряжать гаджеты в блэкаут — советы ГСЧС Харькова
11.11.2025
Отчаянное преступление: генератор украли с предприятия в Харькове
03.10.2025
Сколько стоят генераторы, зарядные станции и павербанки: цены в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Генератор на балконе убивает: что делать харьковчанам, живущим в квартирах 📹», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2026 в 17:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Установка генератора в квартире, в том числе на балконе, может стоить жизни из-за угарного газа. Правила безопасности требуют размещать генератор не ближе чем в 6 метрах от жилья.".