Сколько стоят генераторы, зарядные станции и павербанки: цены в Харькове

Общество 16:46   03.10.2025
Виктория Яковенко
Сколько стоят генераторы, зарядные станции и павербанки: цены в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В Харькове проанализировали цены на генераторы и устройства автономного питания, которыми могут воспользоваться жители на случай блекаута.

По данным Харьковского горсовета, стоимость бензиновых генераторов в зависимости от мощности (от 1,5 до 7,5 кВт) и производителя составляет в среднем от 7 до 50 тыс. грн. Дизельные генераторы мощностью от 3 до 12 кВт стоят от 40 до 120 тыс. грн.

Портативные зарядные станции, которые используют для зарядки гаджетов и работы бытовой техники, в зависимости от производителя, емкости и мощности имеют среднюю цену от 8 до 70 тыс. грн.

Павербанки стоят от 500 до 5000 грн.

В департаменте административных услуг и потребительского рынка подытожили, что цены на эти товары остались на уровне осени 2024 года.

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой. По его данным, отток населения пока не фиксируют. Также он отметил, что подготовка региона к отопительному сезону идет по плану.

Читайте также: Самая масштабная атака на газовую инфраструктуру: под ударом и Харьковщина

Автор: Виктория Яковенко
