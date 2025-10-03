Сколько стоят генераторы, зарядные станции и павербанки: цены в Харькове

В Харькове проанализировали цены на генераторы и устройства автономного питания, которыми могут воспользоваться жители на случай блекаута.

По данным Харьковского горсовета, стоимость бензиновых генераторов в зависимости от мощности (от 1,5 до 7,5 кВт) и производителя составляет в среднем от 7 до 50 тыс. грн. Дизельные генераторы мощностью от 3 до 12 кВт стоят от 40 до 120 тыс. грн.

Портативные зарядные станции, которые используют для зарядки гаджетов и работы бытовой техники, в зависимости от производителя, емкости и мощности имеют среднюю цену от 8 до 70 тыс. грн.

Павербанки стоят от 500 до 5000 грн.

В департаменте административных услуг и потребительского рынка подытожили, что цены на эти товары остались на уровне осени 2024 года.

