Как безопасно заряжать гаджеты в блэкаут — советы ГСЧС Харькова

Спасатели ГСЧС предупредили жителей Харькова и области об опасностях, которые могут нести зарядные устройства и генераторы. И дали советы, как правильно ими пользоваться.

«Свет исчезает — и мы снова достаем повербанки и генераторы, подключаем станции. Чтобы эти устройства не угрожали, напомните себе несколько простых правил», — рекомендует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Правила следующие:

Используйте только сертифицированные устройства, храните их сухими и чистыми.

Не пользуйтесь зарядными устройствами, если корпус вздут, перегревается или имеет какой-либо запах.

Заряжайте на твердой, устойчивой поверхности, подальше от воды, тканей и тепла.

Используйте только оригинальные кабели и адаптеры – несертифицированные могут перегреться или испортить аккумулятор.

Если пользуетесь генератором

Размещайте его не ближе шести метров от дома и окон.

Не включайте генератор в гараже, подъезде или на балконе — угарный газ не имеет цвета, запаха и вкуса и смертельно опасен.

Не подключайте генератор напрямую к сети, если в доме нет переключателя или инвертора.

Храните топливо отдельно — в закрытой канистре, вдали от огня, нагревательных приборов, детей и животных.

Заправляйте топливом только выключенный и охлажденный генератор.

Напомним, в случае длительных отключений света в Харькове и области открывают «пункти незламності», где можно подзарядить гаджеты, а также согреться и выпить горячего чаю. Как их найти, советы дала мэрия Харькова.