Как безопасно заряжать гаджеты в блэкаут — советы ГСЧС Харькова

Общество 10:01   23.11.2025
Оксана Горун
Как безопасно заряжать гаджеты в блэкаут — советы ГСЧС Харькова Изображение создано ИИ

Спасатели ГСЧС предупредили жителей Харькова и области об опасностях, которые могут нести зарядные устройства и генераторы. И дали советы, как правильно ими пользоваться.

«Свет исчезает — и мы снова достаем повербанки и генераторы, подключаем станции. Чтобы эти устройства не угрожали, напомните себе несколько простых правил», — рекомендует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Правила следующие:

  • Используйте только сертифицированные устройства, храните их сухими и чистыми.
  • Не пользуйтесь зарядными устройствами, если корпус вздут, перегревается или имеет какой-либо запах.
  • Заряжайте на твердой, устойчивой поверхности, подальше от воды, тканей и тепла.
  • Используйте только оригинальные кабели и адаптеры – несертифицированные могут перегреться или испортить аккумулятор.

правила зарядки гаджетов от ГСЧС

Если пользуетесь генератором

  • Размещайте его не ближе шести метров от дома и окон.
  • Не включайте генератор в гараже, подъезде или на балконе — угарный газ не имеет цвета, запаха и вкуса и смертельно опасен.
  • Не подключайте генератор напрямую к сети, если в доме нет переключателя или инвертора.
  • Храните топливо отдельно — в закрытой канистре, вдали от огня, нагревательных приборов, детей и животных.
  • Заправляйте топливом только выключенный и охлажденный генератор.

правила зарядки гаджетов от ГСЧС 3

Напомним, в случае длительных отключений света в Харькове и области открывают «пункти незламності», где можно подзарядить гаджеты, а также согреться и выпить горячего чаю. Как их найти, советы дала мэрия Харькова.

Автор: Оксана Горун
