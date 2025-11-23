Как безопасно заряжать гаджеты в блэкаут — советы ГСЧС Харькова
Изображение создано ИИ
Спасатели ГСЧС предупредили жителей Харькова и области об опасностях, которые могут нести зарядные устройства и генераторы. И дали советы, как правильно ими пользоваться.
«Свет исчезает — и мы снова достаем повербанки и генераторы, подключаем станции. Чтобы эти устройства не угрожали, напомните себе несколько простых правил», — рекомендует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Правила следующие:
- Используйте только сертифицированные устройства, храните их сухими и чистыми.
- Не пользуйтесь зарядными устройствами, если корпус вздут, перегревается или имеет какой-либо запах.
- Заряжайте на твердой, устойчивой поверхности, подальше от воды, тканей и тепла.
- Используйте только оригинальные кабели и адаптеры – несертифицированные могут перегреться или испортить аккумулятор.
Если пользуетесь генератором
- Размещайте его не ближе шести метров от дома и окон.
- Не включайте генератор в гараже, подъезде или на балконе — угарный газ не имеет цвета, запаха и вкуса и смертельно опасен.
- Не подключайте генератор напрямую к сети, если в доме нет переключателя или инвертора.
- Храните топливо отдельно — в закрытой канистре, вдали от огня, нагревательных приборов, детей и животных.
- Заправляйте топливом только выключенный и охлажденный генератор.
Напомним, в случае длительных отключений света в Харькове и области открывают «пункти незламності», где можно подзарядить гаджеты, а также согреться и выпить горячего чаю. Как их найти, советы дала мэрия Харькова.
