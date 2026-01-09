Live

Фиктивные генераторы продавал мужчина на Харьковщине – ему «светит» до 3 лет

Происшествия 19:51   09.01.2026
Оксана Якушко
Фиктивные генераторы продавал мужчина на Харьковщине – ему «светит» до 3 лет

Разбогатеть на продаже генераторов 22-летний мужчина решил в декабре 2025 года во время отключений света, сообщает Нацполиция.

Тогда он в течение нескольких дней выдавал себя представителем благотворительной организации и предлагал купить генераторы по неестественно низкой, а потому очень привлекательной цене. Чтобы убедить потенциальных жертв, мужчина использовал специальные бланки, где выписывал накладные и получал от потерпевших по 6 тысяч гривен за каждый товар.

Но никаких генераторов у него не было. От его действий пострадали 8 жителей Чугуевского района — они потеряли около 48 тысяч гривен.

Полицейские изъяли при обыске бланки и другие доказательства мошенничества.

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Читайте также: Взрыв в Харькове 9 января: была угроза баллистики, что известно

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
09.01.2026, 22:55
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
09.01.2026, 13:05
Новости Харькова – главное 9 января: «прилет» в Слободском районе города
Новости Харькова – главное 9 января: «прилет» в Слободском районе города
09.01.2026, 22:10
С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова
С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова
09.01.2026, 17:33
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Сильные морозы идут на Харьковщину; экс-депутат забыл Porshe – итоги 9 января
Сильные морозы идут на Харьковщину; экс-депутат забыл Porshe – итоги 9 января
09.01.2026, 23:00

Новости по теме:

23.11.2025
Как безопасно заряжать гаджеты в блэкаут — советы ГСЧС Харькова
11.11.2025
Отчаянное преступление: генератор украли с предприятия в Харькове
03.10.2025
Сколько стоят генераторы, зарядные станции и павербанки: цены в Харькове
06.11.2024
11 генераторов и спецтехнику передала Германия громадам Харьковской области
11.09.2024
Готовимся к зимним отключениям в Украине с солнечными генераторами BLUETTI


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Фиктивные генераторы продавал мужчина на Харьковщине – ему «светит» до 3 лет», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 января 2026 в 19:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разбогатеть на продаже генераторов 22-летний мужчина решил в декабре 2025 года во время отключений света, сообщает Нацполиция.".