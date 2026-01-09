Фиктивные генераторы продавал мужчина на Харьковщине – ему «светит» до 3 лет
Разбогатеть на продаже генераторов 22-летний мужчина решил в декабре 2025 года во время отключений света, сообщает Нацполиция.
Тогда он в течение нескольких дней выдавал себя представителем благотворительной организации и предлагал купить генераторы по неестественно низкой, а потому очень привлекательной цене. Чтобы убедить потенциальных жертв, мужчина использовал специальные бланки, где выписывал накладные и получал от потерпевших по 6 тысяч гривен за каждый товар.
Но никаких генераторов у него не было. От его действий пострадали 8 жителей Чугуевского района — они потеряли около 48 тысяч гривен.
Полицейские изъяли при обыске бланки и другие доказательства мошенничества.
Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве, ему грозит до трех лет лишения свободы.
