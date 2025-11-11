Отчаянное преступление: генератор украли с предприятия в Харькове
Дизельный генератор украли на днях с предприятия в Слободском районе Харькова.
Вором оказался 45-летний харьковчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как установило следствие, мужчина заметил на территории предприятия прицеп с дизельным генератором. Воспользовавшись отсутствием охраны, с помощью манипулятора, установленного на грузовом автомобиле, вор загрузил прицеп с генератором в кузов и скрылся с места происшествия.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», правоохранители задержали 48-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, угнал автомобиль ГАЗ.
