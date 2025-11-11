У мужчины в Харькове угнали авто: подозревают его знакомого
Правоохранители задержали 48-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, угнал автомобиль ГАЗ.
Вечером 8 ноября к правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что угнали его машину, которая была припаркована возле дома, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Копы за несколько дней нашли угнанный автомобиль с механическими повреждениями.
«И задержали злоумышленника, завладевшего им. Правонарушителем оказался знакомый потерпевшего, 48-летний житель Харькова, осуществлявший уход за домом заявителя», — установили в полиции.
Как выяснили правоохранители, фигурант был под хмельком и, не справившись с управлением, повредил угнанный автомобиль.
Копы готовятся вручить мужчине подозрение.
Напомним, кража произошла в медучреждении Харькова. К правоохранителям обратилась жительница Слободского района и сообщила, что в помещении медицинского учреждения у нее украли мобильный телефон, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. В преступлении подозревают 36-летнего мужчину.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, полиция, угнал авто;
Дата публикации материала: 11 ноября 2025 в 16:14;