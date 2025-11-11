У мужчины в Харькове угнали авто: подозревают его знакомого

Правоохранители задержали 48-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, угнал автомобиль ГАЗ.

Вечером 8 ноября к правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что угнали его машину, которая была припаркована возле дома, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы за несколько дней нашли угнанный автомобиль с механическими повреждениями.

«И задержали злоумышленника, завладевшего им. Правонарушителем оказался знакомый потерпевшего, 48-летний житель Харькова, осуществлявший уход за домом заявителя», — установили в полиции.

Как выяснили правоохранители, фигурант был под хмельком и, не справившись с управлением, повредил угнанный автомобиль.

Копы готовятся вручить мужчине подозрение.

