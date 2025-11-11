Live

У мужчины в Харькове угнали авто: подозревают его знакомого

Общество 16:14   11.11.2025
Виктория Яковенко
У мужчины в Харькове угнали авто: подозревают его знакомого

Правоохранители задержали 48-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, угнал автомобиль ГАЗ.

Вечером 8 ноября к правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что угнали его машину, которая была припаркована возле дома, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы за несколько дней нашли угнанный автомобиль с механическими повреждениями.

«И задержали злоумышленника, завладевшего им. Правонарушителем оказался знакомый потерпевшего, 48-летний житель Харькова, осуществлявший уход за домом заявителя», — установили в полиции.

Как выяснили правоохранители, фигурант был под хмельком и, не справившись с управлением, повредил угнанный автомобиль.

Копы готовятся вручить мужчине подозрение.

Напомним, кража произошла в медучреждении Харькова. К правоохранителям обратилась жительница Слободского района и сообщила, что в помещении медицинского учреждения у нее украли мобильный телефон, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. В преступлении подозревают 36-летнего мужчину.

Автор: Виктория Яковенко
