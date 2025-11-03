Live
На Салтовке угнали авто: кого подозревает полиция

Общество 14:52   03.11.2025
Виктория Яковенко
На Салтовке угнали авто: кого подозревает полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители считают, что 46-летний харьковчанин угнал авто у своей знакомой.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что получили вызов об угоне машины в Салтовском районе.

Правоохранители оперативно нашли транспортное средство и установили личность предполагаемого угонщика. Им оказался 46-летний местный житель.

«Злоумышленник путем открытия задней двери автомобиля проник в салон и с помощью механического вмешательства в систему зажигания завел его», — отметили полицейские.

Следователи вручили фигуранту подозрение по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет тюрьмы.

машину украли на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, кража произошла в медучреждении Харькова. К правоохранителям обратилась жительница Слободского района и сообщила, что в помещении медицинского учреждения у нее украли мобильный телефон, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. В преступлении подозревают 36-летнего мужчину.

Читайте также: Штрафы за нарушение ПДД: Харьковщина – среди лидеров в Украине

Автор: Виктория Яковенко
