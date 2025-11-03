На Салтовке угнали авто: кого подозревает полиция
Правоохранители считают, что 46-летний харьковчанин угнал авто у своей знакомой.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что получили вызов об угоне машины в Салтовском районе.
Правоохранители оперативно нашли транспортное средство и установили личность предполагаемого угонщика. Им оказался 46-летний местный житель.
«Злоумышленник путем открытия задней двери автомобиля проник в салон и с помощью механического вмешательства в систему зажигания завел его», — отметили полицейские.
Следователи вручили фигуранту подозрение по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет тюрьмы.
Напомним, кража произошла в медучреждении Харькова. К правоохранителям обратилась жительница Слободского района и сообщила, что в помещении медицинского учреждения у нее украли мобильный телефон, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. В преступлении подозревают 36-летнего мужчину.
