На Салтівці викрали авто: кого підозрює поліція

Суспільство 14:52   03.11.2025
Вікторія Яковенко
На Салтівці викрали авто: кого підозрює поліція Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці вважають, що 46-річний харків’янин викрав авто у своєї знайомої.

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що отримали виклик про викрадення машини у Салтівському районі.

Правоохоронці оперативно знайшли транспортний засіб та встановили особу ймовірного викрадача. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець.

«Зловмисник, шляхом відкриття задніх дверей автівки, проник у салон та за допомогою механічного втручання у систему запалювання завів його», – зазначили поліцейські.

Слідчі вручили фігуранту підозру за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Санкція статті передбачає від трьох до п’яти років тюрми.

машину украли на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, крадіжка сталася в медустанові Харкова. До правоохоронців звернулася мешканка Слобідського району та повідомила, що в приміщенні медичної установи у неї викрали мобільний телефон, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. У злочині підозрюють 36-річного чоловіка.

Читайте також: Штрафи за порушення ПДР: Харківщина – серед лідерів в Україні

Автор: Вікторія Яковенко
