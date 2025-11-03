Live
Штрафи за порушення ПДР: Харківщина – серед лідерів в Україні

Суспільство 14:23   03.11.2025
Вікторія Яковенко
Штрафи за порушення ПДР: Харківщина – серед лідерів в Україні Фото: “Опендатабот”

Станом на кінець жовтня на Харківщині налічується 125 982 тисячі штрафів за порушення правил дорожнього руху. Загалом в державі – понад два мільйони, повідомляє ресурс «Опендатабот».

Найбільше штрафів зафіксовано у Дніпропетровській області – 211,5 тисяч (11%). Наслідує столиця – 193,7 тисячі (10%), потім Одещина – 146,9 тисячі (7%). Харківщина посідає четверте місце (6%).

«Загалом на 43% побільшало неоплачених штрафів за порушення ПДР від початку повномасштабної. 75% проваджень закриті, хоча так і не були сплачені. 92% штрафів припадають на чоловіків», – зазначили аналітики.

І додають: частіше за інших порушують люди у віці від 25 до 45 років (64% або понад 1,28 млн боргів). На водіїв до 25 років припадає 13% штрафів. Ще 23% боргів у порушників, старших за 45 років.

«Найменше порушень фіксують на Луганщині – 13,2 тисячі штрафів (0,7%), а також у Тернопільській (1,4%), Херсонській (1,8%), Черкаській (2,3%) та Чернівецькій (2,4%) областях», – інформує «Опендатабот».

Нагадаємо, раніше ресурс «Опендатабот» назвав середню пенсію на Харківщині – вона становить 6449 грн. В Україні – 6436 грн. Найбільші виплати в літніх людей з Києва, в «аутсайдерах» – західні регіони.

Читайте також: Вранці в Харкові сталася смертельна ДТП: загинув пенсіонер

Автор: Вікторія Яковенко
