Штрафы за нарушение ПДД: Харьковщина – среди лидеров в Украине
По состоянию на конец октября на Харьковщине насчитывается 125 982 тысяч штрафов за нарушение правил дорожного движения. В общем в государстве — более двух миллионов, сообщает ресурс «Опендатабот».
Больше всего штрафов зафиксировано в Днепропетровской области – 211,5 тысячи (11%). Следует столица – 193,7 тысячи (10%), затем Одесская область – 146,9 тысячи (7%). Харьковщина занимает четвёртое место (6%).
«В целом на 43% увеличилось неоплаченные штрафы за нарушение ПДД с начала полномасштабной. 75% производств закрыты, хотя так и не были оплачены. 92% штрафов приходятся на мужчин», — отметили аналитики.
И добавляют: чаще других нарушают люди в возрасте от 25 до 45 лет (64% или более 1,28 млн долгов). На водителей до 25 лет приходится 13% штрафов. Еще 23% долгов у нарушителей старше 45 лет.
«Меньше всего нарушений фиксируют в Луганской области — 13,2 тысячи штрафов (0,7%), а также в Тернопольской (1,4%), Херсонской (1,8%), Черкасской (2,3%) и Черновицкой (2,4%) областях», — информирует «Опендатабот».
Напомним, ранее ресурс «Опендатабот» назвал среднюю пенсию в Харьковской области – она составляет 6449 грн. В Украине – 6436 грн. Самые большие выплаты у пожилых людей из Киева, в «аутсайдерах» – западные регионы.
Новости по теме:
Дата публикации материала: 3 ноября 2025 в 14:23