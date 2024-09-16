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За $2 тыс. пытался откупиться от копов пьяный водитель в Харькове

Общество 12:37   16.09.2024
Виктория Яковенко
За $2 тыс. пытался откупиться от копов пьяный водитель в Харькове Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Вчера около 22:00 на улице Вернадского в Харькове патрульные остановили автомобиль «Mazda» за нарушение ПДД.

«Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили ему пройти соответствующий осмотр, на что он согласился. Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Драгера, результат которого составил 2.45 промилле. С результатом осмотра водитель согласился», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Водитель начал предлагать полицейским взятку в сумме 2 тысячи долларов «за не привлечение к ответственности». На предупреждение об уголовной ответственности мужчина не реагировал, поэтому на место патрульные вызвали следователей.

Копы отстранили мужчину от управления и составили на него административный протокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и административное постановление по ч.1 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения, невыполнение сигналов регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) КУпАП.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера около 22:00 на улице Вернадского в Харькове патрульные остановили автомобиль «Mazda» за нарушение ПДД.".