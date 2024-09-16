За $2 тыс. пытался откупиться от копов пьяный водитель в Харькове
Вчера около 22:00 на улице Вернадского в Харькове патрульные остановили автомобиль «Mazda» за нарушение ПДД.
«Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили ему пройти соответствующий осмотр, на что он согласился. Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Драгера, результат которого составил 2.45 промилле. С результатом осмотра водитель согласился», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Водитель начал предлагать полицейским взятку в сумме 2 тысячи долларов «за не привлечение к ответственности». На предупреждение об уголовной ответственности мужчина не реагировал, поэтому на место патрульные вызвали следователей.
Копы отстранили мужчину от управления и составили на него административный протокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и административное постановление по ч.1 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения, невыполнение сигналов регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) КУпАП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, водій, водитель, нарушение, патрульні, патрульные, ПДД, пьяный, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера около 22:00 на улице Вернадского в Харькове патрульные остановили автомобиль «Mazda» за нарушение ПДД.".