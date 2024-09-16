За $2 тис. намагався відкупитися від копів п’яний водій у Харкові
Учора близько 22:00 на вулиці Вернадського у Харкові патрульні зупинили авто «Mazda» за порушення ПДР.
«Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували йому пройти відповідний огляд, на що він погодився. Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 2.45 проміле. З результатом огляду водій був згоден», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Водій почав пропонувати поліцейським хабар у сумі 2 тисячі доларів «за не притягнення до відповідальності». На попередження про кримінальну відповідальність чоловік не реагував, тому на місце патрульні викликали слідчих.
Копи відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, невиконання сигналів регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) КУпАП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: взятка, водій, нарушение, патрульні, ПДД, пьяный, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора близько 22:00 на вулиці Вернадського у Харкові патрульні зупинили авто «Mazda» за порушення ПДР.".