Вирішив конфлікт гранатою: на Салтівці чоловік кинув у знайомого снаряд

Події розгорталися 14 вересня на вулиці Нескорених у Харкові. За даними Харківської обласної прокуратури, того дня 43-річний чоловік вийшов на балкон, щоб поспілкуватися зі знайомим, проте невдовзі між ними виник конфлікт.

«Підозрюваний пішов у кімнату, але зовсім не для того, щоб припинити суперечку. Він узяв гранату РГД-5, яку незаконно зберігав удома, і, повернувшись на балкон, висмикнув запобіжну чеку з кільцем та кинув боєприпас у бік свого співрозмовника. Внаслідок вибуху 34-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження, проте завдяки вчасній медичній допомозі його життя врятовано», – поінформували у прокуратурі.

Як повідомляють правоохоронці, раніше чоловіка вже притягали до кримінальної відповідальності – за крадіжки та розповсюдження наркотиків. Харків’янина вже затримали та вручили підозру. Також слідчі встановлюють, де та за яких умов він зміг придбати гранату.