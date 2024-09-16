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Вирішив конфлікт гранатою: на Салтівці чоловік кинув у знайомого снаряд

Події 11:29   16.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вирішив конфлікт гранатою: на Салтівці чоловік кинув у знайомого снаряд

Події розгорталися 14 вересня на вулиці Нескорених у Харкові. За даними Харківської обласної прокуратури, того дня 43-річний чоловік вийшов на балкон, щоб поспілкуватися зі знайомим, проте невдовзі між ними виник конфлікт. 

«Підозрюваний пішов у кімнату, але зовсім не для того, щоб припинити суперечку. Він узяв гранату РГД-5, яку незаконно зберігав удома, і, повернувшись на балкон, висмикнув запобіжну чеку з кільцем та кинув боєприпас у бік свого співрозмовника. Внаслідок вибуху 34-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження, проте завдяки вчасній медичній допомозі його життя врятовано», – поінформували у прокуратурі.

Як повідомляють правоохоронці, раніше чоловіка вже притягали до кримінальної відповідальності – за крадіжки та розповсюдження наркотиків. Харків’янина вже затримали та вручили підозру. Також слідчі встановлюють, де та за яких умов він зміг придбати гранату.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 11:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Події розгорталися 14 вересня на вулиці Нескорених у Харкові. За даними Харківської обласної прокуратури, того дня 43-річний чоловік вийшов на балкон, щоб поспілкуватися зі знайомим, проте невдовзі між ними виник конфлікт. ".