Вирішив конфлікт гранатою: на Салтівці чоловік кинув у знайомого снаряд
Події розгорталися 14 вересня на вулиці Нескорених у Харкові. За даними Харківської обласної прокуратури, того дня 43-річний чоловік вийшов на балкон, щоб поспілкуватися зі знайомим, проте невдовзі між ними виник конфлікт.
«Підозрюваний пішов у кімнату, але зовсім не для того, щоб припинити суперечку. Він узяв гранату РГД-5, яку незаконно зберігав удома, і, повернувшись на балкон, висмикнув запобіжну чеку з кільцем та кинув боєприпас у бік свого співрозмовника. Внаслідок вибуху 34-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження, проте завдяки вчасній медичній допомозі його життя врятовано», – поінформували у прокуратурі.
Як повідомляють правоохоронці, раніше чоловіка вже притягали до кримінальної відповідальності – за крадіжки та розповсюдження наркотиків. Харків’янина вже затримали та вручили підозру. Також слідчі встановлюють, де та за яких умов він зміг придбати гранату.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: граната, напал, правоохранители, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 11:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Події розгорталися 14 вересня на вулиці Нескорених у Харкові. За даними Харківської обласної прокуратури, того дня 43-річний чоловік вийшов на балкон, щоб поспілкуватися зі знайомим, проте невдовзі між ними виник конфлікт. ".