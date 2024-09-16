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Решил конфликт гранатой: на Салтовке мужчина бросил в знакомого боевой снаряд

Происшествия 11:29   16.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Решил конфликт гранатой: на Салтовке мужчина бросил в знакомого боевой снаряд

События разворачивались 14 сентября на улице Непокоренных в Харькове. По данным Харьковской областной прокуратуры, в тот день 43-летний мужчина вышел на балкон, чтобы пообщаться со знакомым, однако вскоре между ними возник конфликт. 

«Подозреваемый ушел в комнату, но совсем не для того, чтобы прекратить спор. Он взял гранату РГД-5, которую незаконно хранил дома, и, вернувшись на балкон, выдернул предохранительную чеку с кольцом и бросил боеприпас в сторону своего собеседника. В результате взрыва 34-летний пострадавший получил телесные повреждения, однако благодаря вовремя оказанной медицинской помощи его жизнь спасена», – проинформировали в прокуратуре.

Как сообщают правоохранители, ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности – за кражи и распространение наркотиков. Харьковчанина уже задержали и вручили подозрение. Также следователи устанавливают, где и при каких условиях он смог приобрести гранату.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 11:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "События разворачивались 14 сентября на улице Непокоренных в Харькове. По данным Харьковской областной прокуратуры, в тот день 43-летний мужчина вышел на балкон, чтобы пообщаться со знакомым, однако вскоре между ними возник конфликт. ".