Решил конфликт гранатой: на Салтовке мужчина бросил в знакомого боевой снаряд

События разворачивались 14 сентября на улице Непокоренных в Харькове. По данным Харьковской областной прокуратуры, в тот день 43-летний мужчина вышел на балкон, чтобы пообщаться со знакомым, однако вскоре между ними возник конфликт.

«Подозреваемый ушел в комнату, но совсем не для того, чтобы прекратить спор. Он взял гранату РГД-5, которую незаконно хранил дома, и, вернувшись на балкон, выдернул предохранительную чеку с кольцом и бросил боеприпас в сторону своего собеседника. В результате взрыва 34-летний пострадавший получил телесные повреждения, однако благодаря вовремя оказанной медицинской помощи его жизнь спасена», – проинформировали в прокуратуре.

Как сообщают правоохранители, ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности – за кражи и распространение наркотиков. Харьковчанина уже задержали и вручили подозрение. Также следователи устанавливают, где и при каких условиях он смог приобрести гранату.