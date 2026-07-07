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Пожилой харьковчанин шел с гранатой: его остановила полиция (фото)

Общество 13:46   07.07.2026
Виктория Яковенко
Пожилой харьковчанин шел с гранатой: его остановила полиция (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове во время проверки документов 71-летний мужчина сообщил правоохранителям, что имеет при себе ручную гранату Ф-1 с взрывателем. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«При осмотре места происшествия правоохранители изъяли корпус ручной осколочной гранаты. Согласно выводу эксперта, изъятые предметы содержат заряд взрывчатого вещества и являются взрывным устройством», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что мужчина нашел гранату, затем незаконно хранил ее дома и периодически носил с собой, не имея предусмотренного законом разрешения.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы.

мужчина в Харькове шел с гранатой
Фото: ГУНП в Харьковской области

Как сообщала МГ «Объектив», 5 июля 20-летний харьковчанин нашел неизвестный предмет в поле на территории Малоданиловской громады. Он привез находку домой и попытался ее разобрать, в результате чего произошел взрыв. Потерпевший получил многочисленные ранения.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 13:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове во время проверки документов 71-летний мужчина сообщил правоохранителям, что имеет при себе ручную гранату Ф-1 с взрывателем. ".