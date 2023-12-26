Проверки елочных базаров на Харьковщине: экоинспекторы нашли нарушения (фото)

На Харьковщине экоинспекторы, представители лесного и охотничьего хозяйства и правоохранители начали рейды по местам продажи новогодних елок.

«В ходе обследований были выявлены нарушения порядка реализации новогодних красавиц, и приняты соответствующие меры инспекционного реагирования», — сообщили в Госэкоинспекции в Харьковской области.

Специалисты призвали жителей не покупать елки без бирок или лент со штрих-кодом, который содержит информацию о месте заготовки и подтверждает законность реализации дерева.