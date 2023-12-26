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Проверки елочных базаров на Харьковщине: экоинспекторы нашли нарушения (фото)

Общество 09:48   26.12.2023
Виктория Яковенко
Проверки елочных базаров на Харьковщине: экоинспекторы нашли нарушения (фото) Фото: Госэкоинспекция в Харьковской области

На Харьковщине экоинспекторы, представители лесного и охотничьего хозяйства и правоохранители начали рейды по местам продажи новогодних елок.

«В ходе обследований были выявлены нарушения порядка реализации новогодних красавиц, и приняты соответствующие меры инспекционного реагирования», — сообщили в Госэкоинспекции в Харьковской области.

Специалисты призвали жителей не покупать елки без бирок или лент со штрих-кодом, который содержит информацию о месте заготовки и подтверждает законность реализации дерева.

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Фото: Госэкоинспекция в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 09:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине экоинспекторы, представители лесного и охотничьего хозяйства и правоохранители начали рейды по местам продажи новогодних елок.".