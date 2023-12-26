Перевірки ялинкових базарів на Харківщині: екоінспектори знайшли порушення

На Харківщині екоінспектори, представники лісового та мисливського господарства і правоохоронці розпочали рейди по місцях продажу новорічних ялинок.

«Під час обстежень були виявлені порушення порядку реалізації новорічних красунь, та вжито відповідних заходів інспекційного реагування», – повідомили у Держекоінспекції у Харківській області.

Фахівці закликали жителів не купувати ялинки без бирок чи стрічок із штрих-кодом, який містить інформацію про місце заготівлі та підтверджує законність реалізації дерева.