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Перевірки ялинкових базарів на Харківщині: екоінспектори знайшли порушення

Суспільство 09:48   26.12.2023
Вікторія Яковенко
Перевірки ялинкових базарів на Харківщині: екоінспектори знайшли порушення Фото: Держекоінспекція у Харківській області

На Харківщині екоінспектори, представники лісового та мисливського господарства і правоохоронці розпочали рейди по місцях продажу новорічних ялинок.

«Під час обстежень були виявлені порушення порядку реалізації новорічних красунь, та вжито відповідних заходів інспекційного реагування», – повідомили у Держекоінспекції у Харківській області.

Фахівці закликали жителів не купувати ялинки без бирок чи стрічок із штрих-кодом, який містить інформацію про місце заготівлі та підтверджує законність реалізації дерева.

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Фото: Держекоінспекція у Харківській області

Читайте також: Як вибрати ялинку і доглядати за нею, щоб стояла довго і не обсипалася

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 09:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині екоінспектори, представники лісового та мисливського господарства і правоохоронці розпочали рейди по місцях продажу новорічних ялинок.".