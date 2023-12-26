Перевірки ялинкових базарів на Харківщині: екоінспектори знайшли порушення
Фото: Держекоінспекція у Харківській області
На Харківщині екоінспектори, представники лісового та мисливського господарства і правоохоронці розпочали рейди по місцях продажу новорічних ялинок.
«Під час обстежень були виявлені порушення порядку реалізації новорічних красунь, та вжито відповідних заходів інспекційного реагування», – повідомили у Держекоінспекції у Харківській області.
Фахівці закликали жителів не купувати ялинки без бирок чи стрічок із штрих-кодом, який містить інформацію про місце заготівлі та підтверджує законність реалізації дерева.
Читайте також: Як вибрати ялинку і доглядати за нею, щоб стояла довго і не обсипалася
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: базары, дерево, елки, нарушение, новогоднее, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Перевірки ялинкових базарів на Харківщині: екоінспектори знайшли порушення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 09:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині екоінспектори, представники лісового та мисливського господарства і правоохоронці розпочали рейди по місцях продажу новорічних ялинок.".