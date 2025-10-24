Live
Размер средней пенсии на Харьковщине: аналитики сообщили сумму

Общество 16:47   24.10.2025
Виктория Яковенко
Инфографика ресурса «Опендатабот»

6436 грн составляет средняя пенсия в Украине по состоянию на начало октября. Наибольшие выплаты у пожилых людей в Киеве, в «аутсайдерах» — западные регионы. В Харьковской области пенсионеры получают на 13 грн больше, чем в среднем в стране.

Как сообщает ресурс «Опендатабот» со ссылкой на Пенсионный фонд, в среднем пожилые люди из Харьковской области получают 6449 грн.

Самые высокие пенсии в Киеве – 8848 грн. Самые низкие в Тернопольской области (4997 грн), в Черновицкой области (5173 грн) и на Закарпатье (5233 грн).

«Почти треть украинских пенсионеров — более 3,3 миллиона человек — получают всего 3340 гривен в месяц. Еще 4% пенсионеров живут около 2300 гривен в месяц. Следует отметить, что в прошлом году таких пенсионеров было еще больше — 26% получали менее 3000 грн, но после индексации выплаты выросли до 3 тыс. грн в месяц», — отметили аналитики.

В то же время, есть и те, кто получает больше. Так, около 1,5 миллиона человек получают среднюю выплату 15750 грн. Еще почти 3 миллиона украинских пенсионеров получают 6860 грн, а 2,1 миллиона — 4510 грн.

«По сравнению с Европой, украинская пенсия одна из самых низких на континенте. Ее размер примерно такой же, как в Албании – 160 евро. В Румынии и Болгарии пенсии составляют от 450 до 550 евро, а в Польше и Чехии от 800 до 900 евро в месяц», — подчеркивает «Опендатабот».

Напомним, ранее ресурс «Опендатабот» сообщил количество долгов из-за штрафов ТЦК. Согласно аналитике, 3349 таких производств открыли с начала года в Харьковской области. Это пятое место после Киева (7163), Сумской (4251), Одесской (3995) и Днепропетровской (3846) областей.

Автор: Виктория Яковенко
