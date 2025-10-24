Розмір середньої пенсії на Харківщині: аналітики повідомили суму
6436 грн становить середня пенсія в Україні станом на початок жовтня. Найбільші виплати в літніх людей з Києва, в «аутсайдерах» — західні регіони. На Харківщині пенсіонери отримують на 13 грн більше, ніж в середньому в країні.
Як повідомляє ресурс «Опендатабот» з посиланням на Пенсійний фонд, у середньому літні люди з Харківщини отримують 6449 грн.
Найвищі пенсії у Києві – 8848 грн. Найнижчі на Тернопільщині (4997 грн), у Чернівецькій області (5173 грн) та на Закарпатті (5233 грн).
«Майже третина українських пенсіонерів — понад 3,3 мільйона людей — отримує лише 3 340 гривень на місяць. Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2300 гривень на місяць. Варто зазначити, що торік таких пенсіонерів було ще більше — 26% отримували менш як 3000 грн, але після індексації виплати підросли до 3 тис. грн на місяць», – зазначили аналітики.
Водночас є й ті, хто отримує більше. Так, близько 1,5 мільйона людей мають середню виплату 15750 грн. Ще майже 3 мільйони українських пенсіонерів отримують 6 860 грн, а 2,1 мільйона — 4 510 грн.
«Порівняно з Європою, українська пенсія — одна з найнижчих на континенті. Її розмір приблизно такий самий, як в Албанії — 160 євро. У Румунії та Болгарії пенсії сягають від 450 до 550 євро, а у Польщі та Чехії від 800 до 900 євро на місяць», – підкреслює «Опендатабот».
Нагадаємо, раніше ресурс «Опендатабот» повідомив кількість боргів через штрафи ТЦК. Згідно з аналітикою, 3349 таких проваджень відкрили з початку року в Харківській області. Це п’яте місце після Києва (7163), Сумської (4251), Одеської (3995) та Дніпропетровської (3846) областей.
