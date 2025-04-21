Службы в 249 храмах: как прошла Пасха в Харькове и области, были ли нарушения

Правоохранители Харьковщины подвели итоги празднования Пасхи в регионе.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, Пасхальные богослужения прошли в 249 храмах региона. Участие в них приняли более 55 тысяч верующих. Безопасность обеспечивали более тысячи копов.

«Мероприятия прошли без правонарушений, с соблюдением требований, установленных правовым режимом военного положения, которое действует на всей территории государства. Правоохранители несли службу в усиленном режиме по обеспечению правопорядка во всех громадах региона. Особое внимание полицейские уделяли охране публичного порядка вблизи культовых сооружений и местах массового скопления людей», — отметили правоохранители.

Констатируют: грубых нарушений публичного порядка на территории Харьковщины не зафиксировали.

Видео: ГУНП в Харьковской области