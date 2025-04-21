Службы в 249 храмах: как прошла Пасха в Харькове и области, были ли нарушения
Правоохранители Харьковщины подвели итоги празднования Пасхи в регионе.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, Пасхальные богослужения прошли в 249 храмах региона. Участие в них приняли более 55 тысяч верующих. Безопасность обеспечивали более тысячи копов.
«Мероприятия прошли без правонарушений, с соблюдением требований, установленных правовым режимом военного положения, которое действует на всей территории государства. Правоохранители несли службу в усиленном режиме по обеспечению правопорядка во всех громадах региона. Особое внимание полицейские уделяли охране публичного порядка вблизи культовых сооружений и местах массового скопления людей», — отметили правоохранители.
Констатируют: грубых нарушений публичного порядка на территории Харьковщины не зафиксировали.
Видео: ГУНП в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: нарушение, новости Харькова, пасха, служба, храмы;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители Харьковщины подвели итоги празднования Пасхи в регионе.".