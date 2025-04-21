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Службы в 249 храмах: как прошла Пасха в Харькове и области, были ли нарушения

Общество 12:10   21.04.2025
Виктория Яковенко
Службы в 249 храмах: как прошла Пасха в Харькове и области, были ли нарушения Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители Харьковщины подвели итоги празднования Пасхи в регионе.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, Пасхальные богослужения прошли в 249 храмах региона. Участие в них приняли более 55 тысяч верующих. Безопасность обеспечивали более тысячи копов.

Пасха 2025 в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
Псаха 2025 в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

«Мероприятия прошли без правонарушений, с соблюдением требований, установленных правовым режимом военного положения, которое действует на всей территории государства. Правоохранители несли службу в усиленном режиме по обеспечению правопорядка во всех громадах региона. Особое внимание полицейские уделяли охране публичного порядка вблизи культовых сооружений и местах массового скопления людей», — отметили правоохранители.

пасха 2025 в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
пасха 2025 в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Констатируют: грубых нарушений публичного порядка на территории Харьковщины не зафиксировали.

Видео: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители Харьковщины подвели итоги празднования Пасхи в регионе.".