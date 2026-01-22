Live

Росіяни вдарили дроном по машині «швидкій» на Харківщині

Події 19:05   22.01.2026
Оксана Якушко
22 січня росіяни били FPV-дронами по автівці волонтерів, цивільних і медиках, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У селі Грушівка Куп’янського району удар дроном прийшовся біля автомобіля екстреної медичної допомоги. Постраждали двоє медичних працівників — чоловік та жінка.

Близько 12:00 ворожий FPV-дрон поцілив автівку у селищі Козача Лопань. Загинули двоє чоловіків — місцеві волонтери.

Ще одне влучання сталося вдень у селі Руська Лозова. Російський дрон вдарив по автівці, поранивши 70-річного чоловіка, . Транспортний засіб пошкоджено. Потерпілий на момент удару перебував біля автівки.

Автор: Оксана Якушко
