Россияне ударили дроном по машине «скорой» в Харьковской области

22 января россияне били FPV-дронами по автомобилю волонтеров, гражданским и медикам, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В селе Грушевка Купянского района удар дроном пришелся у автомобиля экстренной медицинской помощи. Пострадали два медицинских работника — мужчина и женщина.

Около 12:00 вражеский FPV-дрон попал в машину в поселке Казачья Лопань. Погибли двое мужчин — местные волонтеры.

Еще одно попадание произошло днем ​​в селе Русская Лозовая. Российский дрон ударил по автомобилю, ранив 70-летнего мужчину. Машина повреждена. Потерпевший на момент удара находился у автомобиля.