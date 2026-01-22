Россияне ударили дроном по машине «скорой» в Харьковской области
22 января россияне били FPV-дронами по автомобилю волонтеров, гражданским и медикам, сообщает Харьковская областная прокуратура.
В селе Грушевка Купянского района удар дроном пришелся у автомобиля экстренной медицинской помощи. Пострадали два медицинских работника — мужчина и женщина.
Около 12:00 вражеский FPV-дрон попал в машину в поселке Казачья Лопань. Погибли двое мужчин — местные волонтеры.
Еще одно попадание произошло днем в селе Русская Лозовая. Российский дрон ударил по автомобилю, ранив 70-летнего мужчину. Машина повреждена. Потерпевший на момент удара находился у автомобиля.
Читайте также: Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, авто, волонтер, машина, скорая помощь, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Россияне ударили дроном по машине «скорой» в Харьковской области», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 января 2026 в 19:05;