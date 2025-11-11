Live

У чоловіка в Харкові вкрали авто: підозрюють його знайомого

Суспільство 16:14   11.11.2025
Вікторія Яковенко
У чоловіка в Харкові вкрали авто: підозрюють його знайомого

Правоохоронці затримали 48-річного харків’янина, який, за даними слідства, викрав автомобіль ГАЗ.

Ввечері 8 листопада до правоохоронців звернувся чоловік і повідомив, що вкрали його машину, яка була припаркована біля будинку, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Копи за кілька днів знайшли викрадене авто із механічними пошкодженнями.

«Та затримали зловмисника, який ним заволодів. Правопорушником виявився знайомий потерпілого, 48-річний мешканець Харкова, який здійснював догляд за будинком заявника», – встановили у поліції.

Як з’ясували правоохоронці, фігурант був напідпитку та, не впоравшись з керуванням, пошкодив викрадений автомобіль.

Копи готуються вручити чоловіку підозру.

Нагадаємо, крадіжка сталася в медустанові Харкова. До правоохоронців звернулася мешканка Слобідського району та повідомила, що в приміщенні медичної установи у неї викрали мобільний телефон, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. У злочині підозрюють 36-річного чоловіка.

Автор: Вікторія Яковенко
