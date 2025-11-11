У чоловіка в Харкові вкрали авто: підозрюють його знайомого
Правоохоронці затримали 48-річного харків’янина, який, за даними слідства, викрав автомобіль ГАЗ.
Ввечері 8 листопада до правоохоронців звернувся чоловік і повідомив, що вкрали його машину, яка була припаркована біля будинку, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Копи за кілька днів знайшли викрадене авто із механічними пошкодженнями.
«Та затримали зловмисника, який ним заволодів. Правопорушником виявився знайомий потерпілого, 48-річний мешканець Харкова, який здійснював догляд за будинком заявника», – встановили у поліції.
Як з’ясували правоохоронці, фігурант був напідпитку та, не впоравшись з керуванням, пошкодив викрадений автомобіль.
Копи готуються вручити чоловіку підозру.
Нагадаємо, крадіжка сталася в медустанові Харкова. До правоохоронців звернулася мешканка Слобідського району та повідомила, що в приміщенні медичної установи у неї викрали мобільний телефон, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. У злочині підозрюють 36-річного чоловіка.
Читайте також: На Салтівці викрали авто: кого підозрює поліція
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, поліція, угнал авто;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У чоловіка в Харкові вкрали авто: підозрюють його знайомого», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2025 в 16:14;