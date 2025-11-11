17-летняя пропала в ТРЦ в Харькове: девушку нашли за пределами города

Харьковские правоохранители разыскали несовершеннолетнюю, которая пропала в торгово-развлекательном центре города.

Сообщения об исчезновении подростка копы получили 10 ноября, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Она пришла в один торгово-развлекательный центр вместе с опекуном, однако после того, как пошла в туалет, не вернулась.

«Правоохранители проверили возможные места нахождения, опросили знакомых и отработали прилегающую территорию. Благодаря слаженной работе правоохранителей 17-летнюю девушку удалось разыскать в течение суток. Несовершеннолетняя находилась в одном из поселков за пределами города», — отметили в полиции.

Ее вернули опекуну, никаких противоправных действий в отношении подростка не было совершено. С девушкой провели профилактическую беседу.

Напомним, 23 октября полицейские метрополитена заметили ребенка в подземном переходе станции метро «Академика Павлова». Девочка находилась без сопровождения взрослых, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Как выяснилось, девочка отстала от бабушки в переходе и потерялась. Правоохранители оперативно выяснили обстоятельства происшествия и установили родителей ребенка. Ее передали родным.