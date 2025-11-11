Live

17-летняя пропала в ТРЦ в Харькове: девушку нашли за пределами города

Общество 14:43   11.11.2025
Виктория Яковенко
17-летняя пропала в ТРЦ в Харькове: девушку нашли за пределами города Фото: ГУНП в Харьковской области

Харьковские правоохранители разыскали несовершеннолетнюю, которая пропала в торгово-развлекательном центре города.

Сообщения об исчезновении подростка копы получили 10 ноября, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Она пришла в один торгово-развлекательный центр вместе с опекуном, однако после того, как пошла в туалет, не вернулась.

«Правоохранители проверили возможные места нахождения, опросили знакомых и отработали прилегающую территорию. Благодаря слаженной работе правоохранителей 17-летнюю девушку удалось разыскать в течение суток. Несовершеннолетняя находилась в одном из поселков за пределами города», — отметили в полиции.

Ее вернули опекуну, никаких противоправных действий в отношении подростка не было совершено. С девушкой провели профилактическую беседу.

Напомним, 23 октября полицейские метрополитена заметили ребенка в подземном переходе станции метро «Академика Павлова». Девочка находилась без сопровождения взрослых, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Как выяснилось, девочка отстала от бабушки в переходе и потерялась. Правоохранители оперативно выяснили обстоятельства происшествия и установили родителей ребенка. Ее передали родным.

Читайте также: Под Харьковом — карантин: бешеная кошка поцарапала ребенка и укусила хозяйку

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Это была баллистика»: Терехов рассказал, куда «прилетело» утром
«Это была баллистика»: Терехов рассказал, куда «прилетело» утром
11.11.2025, 09:04
Новости Харькова – главное за 11 ноября: слышали взрыв, Лозовщина без тепла
Новости Харькова – главное за 11 ноября: слышали взрыв, Лозовщина без тепла
11.11.2025, 14:27
В Харькове сегодня слышали взрыв – что известно
В Харькове сегодня слышали взрыв – что известно
11.11.2025, 07:30
Как на Харьковщине сегодня будут отключать свет – данные энергетиков
Как на Харьковщине сегодня будут отключать свет – данные энергетиков
11.11.2025, 10:37
Мог оставить Полтавщину и Харьковщину без тепла – мужчине грозит пожизненное
Мог оставить Полтавщину и Харьковщину без тепла – мужчине грозит пожизненное
11.11.2025, 10:00
17-летняя пропала в ТРЦ в Харькове: девушку нашли за пределами города
17-летняя пропала в ТРЦ в Харькове: девушку нашли за пределами города
11.11.2025, 14:43

Новости по теме:

09.11.2025
В ДТП пострадал 12-летний мотоциклист: в него врезался 19-летний водитель ВАЗ
05.11.2025
Пятеро пострадавших, среди них дитя: БпЛА РФ атаковал Харьковщину (оновлено)
03.11.2025
Потерявшуюся маленькую девочку полицейские разыскали в Харьковской области
31.10.2025
Харьковчанин купил ребенка за криптовалюту, чтобы выехать за границу – ГПСУ
28.10.2025
Два года развращал ребенка на Харьковщине: что грозит мужчине – прокуратура


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «17-летняя пропала в ТРЦ в Харькове: девушку нашли за пределами города», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2025 в 14:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители разыскали несовершеннолетнюю, которая пропала в торгово-развлекательном центре города.".