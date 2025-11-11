Под Харьковом — карантин: бешеная кошка поцарапала ребенка и укусила хозяйку
Случай бешенства зарегистрировали в поселке Васищево, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Хозяйка животного рассказала, что 5 ноября у ее 8-летней кошки началось нетипичное агрессивное поведение.
«Животное укусило ее и поцарапало ее несовершеннолетнюю дочь, после чего ее муж ради безопасности семьи вынужден был убить кошку и обратился к ветеринарному специалисту», — отметили в Госпродпотребслужбе.
Специалисты отобрали патологический материал. У кошки подтвердили бешенство. Специалисты провели вынужденную дезинфекцию на месте инцидента.
В поселке Васищево, ближайших полевых и лесных угодьях ввели карантинные ограничения.
Напомним, бешенство чаще фиксируют на западе Харьковской области, рассказывала МГ «Объектив» Анна Сухорукова, заведующая санитарно-карантинным отделом Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней. По ее данным, с начала года по состоянию на конец сентября в регионе зарегистрировано 44 случая бешенства животных. В прошлом году фиксировали почти вдвое больше. Следовательно, существенно уменьшилось количество случаев.
