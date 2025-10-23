Live
  • Чт 23.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.37

Ребенок потерялся в метро в Харькове: нашли ли его родных

Общество 16:46   23.10.2025
Виктория Яковенко
Ребенок потерялся в метро в Харькове: нашли ли его родных Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители вернули родителям 7-летнюю девочку, потерявшуюся в метро Харькова.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, сегодня, 23 октября, около 08:30 полицейские метрополитена заметили ребенка в подземном переходе станции метро «Академика Павлова». Девочка находилась без сопровождения взрослых.

«Как выяснилось, девочка отстала от бабушки в переходе и потерялась. Правоохранители оперативно выяснили обстоятельства происшествия и установили родителей ребенка. Угрозы жизни и здоровью девочки нет, ее передали родным», — отметили правоохранители.

В полиции напоминают родителям о необходимости постоянно следить за детьми в общественных местах, особенно на станциях и переходах метрополитена.

Напомним, 8 октября в Берестинском районе пропал ребенок. В поисковую операцию полиция привлекла личный состав и современный БпЛА «DJI Mavic 3». С помощью дрона капитан полиции Андрей Греш обследовал ту часть территории, куда было бы трудно добраться пешим патрулям. И «Мавик» действительно позволил быстро найти ребенка.

Читайте также: 16-летняя девушка получила ожоги во время пожара на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 23 октября: погиб спасатель, атака на Лозовую
Новости Харькова – главное за 23 октября: погиб спасатель, атака на Лозовую
23.10.2025, 16:18
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
23.10.2025, 09:45
Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области
Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области
22.10.2025, 20:38
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
22.10.2025, 14:24
Где на Харьковщине могут не включить отопление: комментарий Синегубова (видео)
Где на Харьковщине могут не включить отопление: комментарий Синегубова (видео)
23.10.2025, 13:41
Ребенок потерялся в метро в Харькове: нашли ли его родных
Ребенок потерялся в метро в Харькове: нашли ли его родных
23.10.2025, 16:46

Новости по теме:

21.10.2025
4-летняя девочка на Харьковщине жила в антисанитарии – полиция забрала ребенка
19.10.2025
Пропавшего ребенка помог найти БпЛА на Харьковщине
15.10.2025
Мачеху подозревают в убийстве в Харькове, мины с БпЛА — итоги 15 октября
15.10.2025
В Харькове погиб трехлетний мальчик – подозревают, что его избила мачеха
28.09.2025
FPV убил отца на глазах ребенка, Купянск изолировали – итоги 28 сентября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ребенок потерялся в метро в Харькове: нашли ли его родных», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 октября 2025 в 16:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители вернули родителям 7-летнюю девочку, потерявшуюся в метро Харькова.".