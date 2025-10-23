Ребенок потерялся в метро в Харькове: нашли ли его родных

Правоохранители вернули родителям 7-летнюю девочку, потерявшуюся в метро Харькова.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, сегодня, 23 октября, около 08:30 полицейские метрополитена заметили ребенка в подземном переходе станции метро «Академика Павлова». Девочка находилась без сопровождения взрослых.

«Как выяснилось, девочка отстала от бабушки в переходе и потерялась. Правоохранители оперативно выяснили обстоятельства происшествия и установили родителей ребенка. Угрозы жизни и здоровью девочки нет, ее передали родным», — отметили правоохранители.

В полиции напоминают родителям о необходимости постоянно следить за детьми в общественных местах, особенно на станциях и переходах метрополитена.

Напомним, 8 октября в Берестинском районе пропал ребенок. В поисковую операцию полиция привлекла личный состав и современный БпЛА «DJI Mavic 3». С помощью дрона капитан полиции Андрей Греш обследовал ту часть территории, куда было бы трудно добраться пешим патрулям. И «Мавик» действительно позволил быстро найти ребенка.