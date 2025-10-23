16-летняя девушка получила ожоги во время пожара на Харьковщине
Сообщения о возгорании в квартире трехэтажки в поселке Кегичевка спасатели получили сегодня, 23 октября, в 12:03, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
На кухне в квартире на первом этаже горели домашние вещи на площади 5 м кв.
«В результате пожара пострадала 16-летняя девочка. С ожогами ее госпитализировали в больницу», — отметили в ГСЧС.
В 12:08 спасатели уже локализовали пожар, в 13:00 — полностью потушили. Сейчас устанавливают причину возникновения возгорания.
Напомним, ночью 23 октября на Купянщине погиб спасатель Юрий Чистиков. В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили: во время тушения пожара, возникшего из-за удара вражеского дрона в селе Зеленый Гай, оккупанты повторно обстреляли место, где работали пожарные. Еще пять спасателей пострадали.
