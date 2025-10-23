Синегубов рассказал о состоянии пострадавших после обстрела Харькова (видео)

В больнице находятся три человека, которые получили ранения из-за атаки БпЛА на детсад в Харькове 22 октября, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, у двух человек – состояние средней тяжести. Одна женщина – в тяжелом состоянии, имеет примерно 30% ожогов. Синегубов уточнил, что она находилась возле эпицентра взрыва.

Кроме этого, глава ХОВА рассказал, что помещение детского сада полностью разрушено.

«Разрушены перекрытия. Детей спасли, администрация и воспитатели детского сада вовремя отреагировали на сигналы воздушной тревоги и спустили детей в укрытие. И уже работники ГСЧС спасали детей из этого укрытия, из горящего дома, на руках выносили и перемещали в безопасное место. Потому что удары еще продолжались и еще наблюдались «Шахеды», — отметил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, детский сад пострадал в результате воздушной атаки российских военных в Харькове 22 октября. Три взрыва прогремели в городе около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: идет атака «Шахедов». И вскоре уточнил: прилетело по зданию в Холодногорском районе, где работает частный детский сад. По данным областной прокуратуры, было три беспилотника типа «Герань-2». И, как сообщил Терехов, все они попали в одно здание, в результате чего второй этаж полностью сложился и начался пожар. Воспитательницы успели вовремя спустить малышей в простейшее укрытие. Всех 48 детей эвакуировали. Вечером стало известно, что один ребенок из садика пострадал, пятилетняя девочка. Рядом со зданием во время атаки работали коммунальщики, в том числе убирал улицу 42-летний озеленитель КП «Шляхрембуд» — он погиб. Еще девять человек — трое мужчин и шесть женщин — пострадали. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четырех пострадавших госпитализировали. Повреждения получили по меньшей мере 11 зданий. На каких основаниях работал детсад – выяснит следствие, прокомментировал Терехов.