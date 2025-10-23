Синєгубов розповів про стан постраждалих після обстрілу Харкова (відео)

У лікарні наразі перебувають три людини, які отримали поранення через атаку БпЛА на дитсадок в Харкові 22 жовтня, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, у двох людей – стан середньої тяжкості. Одна жінка – у важкому стані, має приблизно 30% опіків. Синєгубов уточнив, що вона знаходилась біля епіцентру вибуху.

Крім цього, голова ХОВА розповів, що приміщення дитячого садочку повністю зруйноване.

«Зруйновані перекриття. Дітей врятували, адміністрація і вихователі дитячого садочку вчасно відреагували на сигнали повітряної тривоги і спустили дітей в укриття. І вже працівники ДСНС рятували дітей з цього укриття, із палаючого будинку, на руках виносили і переміщали у безпечне місце. Тому що удари ще тривали і ще спостерігалися «шахеди», – зазначив Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, дитячий садочок постраждав внаслідок повітряної атаки російських військових у Харкові 22 жовтня. Три вибухи пролунали в місті близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив: відбувається атака «шахедів». Й невдовзі уточнив: прилетіло по будівлі в Холодногірському районі, в якій працює приватний дитячий садочок. За даними обласної прокуратури, було три безпілотники типу «Герань-2». Й, як повідомив Терехов, усі вони поцілили в одну будівлю, внаслідок чого другий поверх повністю склався й розпочалася пожежа. Виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття. Всіх 48 дітей евакуювали. Увечері стало відомо, що одна дитина з садка постраждала, п’ятирічна дівчинка. Поряд із будівлею під час атаки працювали комунальники, зокрема прибирав вулицю 42-річний озеленювач КП «Шляхрембуд» – він загинув. Ще девʼятеро людей — троє чоловіків і шість жінок — постраждали. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, чотирьох постраждалих ушпиталили. Пошкоджень зазнали щонайменше 11 будівель. На яких підставах працював постраждалий дитсадок – з’ясує слідство, прокоментував Терехов.