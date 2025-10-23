Live
  • Чт 23.10.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.37

Синєгубов розповів про стан постраждалих після обстрілу Харкова (відео)

Записано 13:10   23.10.2025
Вікторія Яковенко
Синєгубов розповів про стан постраждалих після обстрілу Харкова (відео) Скриншот

У лікарні наразі перебувають три людини, які отримали поранення через атаку БпЛА на дитсадок в Харкові 22 жовтня, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, у двох людей – стан середньої тяжкості. Одна жінка – у важкому стані, має приблизно 30% опіків. Синєгубов уточнив, що вона знаходилась біля епіцентру вибуху.

Крім цього, голова ХОВА розповів, що приміщення дитячого садочку повністю зруйноване.

«Зруйновані перекриття. Дітей врятували, адміністрація і вихователі дитячого садочку вчасно відреагували на сигнали повітряної тривоги і спустили дітей в укриття. І вже працівники ДСНС рятували дітей з цього укриття, із палаючого будинку, на руках виносили і переміщали у безпечне місце. Тому що удари ще тривали і ще спостерігалися «шахеди», – зазначив Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, дитячий садочок постраждав внаслідок повітряної атаки російських військових у Харкові 22 жовтня. Три вибухи пролунали в місті близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив: відбувається атака «шахедів». Й невдовзі уточнив: прилетіло по будівлі в Холодногірському районі, в якій працює приватний дитячий садочок. За даними обласної прокуратури, було три безпілотники типу «Герань-2». Й, як повідомив Терехов, усі вони поцілили в одну будівлю, внаслідок чого другий поверх повністю склався й розпочалася пожежа. Виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття. Всіх 48 дітей евакуювали. Увечері стало відомо, що одна дитина з садка постраждала, п’ятирічна дівчинка. Поряд із будівлею під час атаки працювали комунальники, зокрема прибирав вулицю 42-річний озеленювач КП «Шляхрембуд» – він загинув. Ще девʼятеро людей — троє чоловіків і шість жінок — постраждали. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, чотирьох постраждалих ушпиталили. Пошкоджень зазнали щонайменше 11 будівель. На яких підставах працював постраждалий дитсадок – з’ясує слідство, прокоментував Терехов.

Читайте також: Атака БпЛА на Харків у середу: у КП назвали ім’я загиблого комунальника

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де на Харківщині можуть не включити опалення: коментар Синєгубова (відео)
Де на Харківщині можуть не включити опалення: коментар Синєгубова (відео)
23.10.2025, 13:41
Чи розпочнуть опалювальний сезон у Харкові пізніше через удари? Відповідь мера
Чи розпочнуть опалювальний сезон у Харкові пізніше через удари? Відповідь мера
23.10.2025, 09:45
Зеленський: РФ атакувала Лозову, 25 тисяч людей залишилися без світла
Зеленський: РФ атакувала Лозову, 25 тисяч людей залишилися без світла
23.10.2025, 10:15
Атака БпЛА на Харків у середу: у КП назвали ім’я загиблого комунальника
Атака БпЛА на Харків у середу: у КП назвали ім’я загиблого комунальника
23.10.2025, 12:04
23 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у Харкові й області
23 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у Харкові й області
22.10.2025, 20:38
Через обстріли РФ жителі Ізюмщини були без газу
Через обстріли РФ жителі Ізюмщини були без газу
23.10.2025, 11:07

Новини за темою:

23.10.2025
У Харкові затримали лікаря: у чому його підозрюють
23.10.2025
Атака БпЛА на Харків у середу: у КП назвали ім’я загиблого комунальника
22.10.2025
Шахеди били по дитсадку, світло вимикають Харкову – підсумки 22 жовтня
22.10.2025
Наслідки ударів по Харкову: дитсадок атакував БпЛА з реактивним двигуном
22.10.2025
Автоматизовану систему контролю радіаційної обстановки створюють у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Синєгубов розповів про стан постраждалих після обстрілу Харкова (відео)», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2025 в 13:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лікарні наразі перебувають три людини, які отримали поранення через атаку БпЛА на дитсадок в Харкові 22 жовтня, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".