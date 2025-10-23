Live
Атака БпЛА на Харків у середу: у КП назвали ім’я загиблого комунальника

Суспільство 12:04   23.10.2025
Вікторія Яковенко
Атака БпЛА на Харків у середу: у КП назвали ім’я загиблого комунальника Фото: КП “Шляхрембуд”

Унаслідок ударів ворожих БпЛА по Холодногірському району Харкова напередодні, 22 жовтня, при виконанні службових обов’язків загинув озеленювач Віталій Сотнік.

«Він був людиною великої доброти, щирості та відповідальності. Його працьовитість, спокійна вдача і щире серце залишили теплий слід у пам’яті всіх, хто мав честь знати й працювати поруч із ним», – пишуть у КП «Шляхрембуд».

Колеги Віталія кажуть, що він був справжнім професіоналом, який любив свою справу та дбав про чистоту міста.

«Він ніколи не залишався осторонь, завжди допомагав, підтримував добрим словом і ділом. Ми схиляємо голови у скорботі, висловлюючи щирі співчуття родині й близьким. Його життя трагічно обірвалося через війну, але пам’ять про нього житиме у наших серцях – як про добру, світлу людину, яка своєю працею та відданістю робила цей світ кращим», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, дитячий садочок постраждав внаслідок повітряної атаки російських військових у Харкові. Три вибухи пролунали в місті близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив: відбувається атака «шахедів». Й невдовзі уточнив: прилетіло по будівлі в Холодногірському районі, в якій працює приватний дитячий садочок. За даними обласної прокуратури, було три безпілотники типу «Герань-2». Й, як повідомив Терехов, усі вони поцілили в одну будівлю, внаслідок чого другий поверх повністю склався й розпочалася пожежа. Виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття. Всіх 48 дітей евакуювали. Увечері стало відомо, що одна дитина з садка постраждала, п’ятирічна дівчинка. Поряд із будівлею під час атаки працювали комунальники, зокрема прибирав вулицю 42-річний озеленювач КП «Шляхрембуд» – він загинув. Ще девʼятеро людей — троє чоловіків і шість жінок — постраждали. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, чотирьох постраждалих ушпиталили. Пошкоджень зазнали щонайменше 11 будівель. На яких підставах працював постраждалий дитсадок – з’ясує слідство, прокоментував Терехов.

Автор: Вікторія Яковенко
