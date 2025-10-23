Атака БпЛА на Харьков в среду: в КП назвали имя погибшего коммунальщика
В результате ударов вражеских БпЛА по Холодногорскому району Харькова накануне, 22 октября, при исполнении служебных обязанностей погиб озеленитель Виталий Сотник.
«Он был человек большой доброты, искренности и ответственности. Его трудолюбие, спокойный нрав и искреннее сердце оставили теплый след в памяти всех, кто имел честь знать и работать рядом с ним», — пишут в КП «Дорремстрой».
Коллеги Виталия говорят, что он был настоящим профессионалом, который любил свое дело и заботился о чистоте города.
«Он никогда не оставался в стороне, всегда помогал, поддерживал добрым словом и делом. Мы склоняем головы в скорби, выражая искренние соболезнования семье и близким. Его жизнь трагически оборвалась из-за войны, но память о нем будет жить в наших сердцах – как о добром, светлом человеке, который своим трудом и преданностью делал этот мир лучше», — говорится в сообщении.
Напомним, детский сад пострадал в результате воздушной атаки российских военных в Харькове 22 октября. Три взрыва прогремели в городе около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: идет атака «Шахедов». И вскоре уточнил: прилетело по зданию в Холодногорском районе, где работает частный детский сад. По данным областной прокуратуры, было три беспилотника типа «Герань-2». И, как сообщил Терехов, все они попали в одно здание, в результате чего второй этаж полностью сложился и начался пожар. Воспитательницы успели вовремя спустить малышей в простейшее укрытие. Всех 48 детей эвакуировали. Вечером стало известно, что один ребенок из садика пострадал, пятилетняя девочка. Рядом со зданием во время атаки работали коммунальщики, в том числе убирал улицу 42-летний озеленитель КП «Шляхрембуд» — он погиб. Еще девять человек — трое мужчин и шесть женщин — пострадали. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четырех пострадавших госпитализировали. Повреждения получили по меньшей мере 11 зданий. На каких основаниях работал детсад – выяснит следствие, прокомментировал Терехов.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака БпЛА, коммунальщик, КП «Дорремстрой», новости Харькова, погиб;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Атака БпЛА на Харьков в среду: в КП назвали имя погибшего коммунальщика», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 октября 2025 в 12:04;