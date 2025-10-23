Live
16-річна дівчина отримала опіки під час пожежі на Харківщині

Події 14:43   23.10.2025
Вікторія Яковенко
Повідомлення про загоряння в квартирі триповерхівки у селищі Кегичівка рятувальники отримали сьогодні, 23 жовтня, о 12:03, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

На кухні у квартирі на першому поверсі горіли домашні речі на площі 5 м кв.

«Внаслідок пожежі постраждала 16-річна дівчинка. З опіками її було госпіталізовано до лікарні», – зазначили в ДСНС.

О 12:08 рятувальники вже локалізували пожежу, о 13:00 – повністю загасили. Наразі встановлюють причину виникнення загоряння.

Нагадаємо, вночі 23 жовтня на Куп’янщині загинув рятувальник Юрій Чистіков. У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили: під час гасіння пожежі, що виникла через удар ворожого дрону в селі Зелений Гай, окупанти повторно обстріляли місце, де працювали вогнеборці. Ще п’ять рятувальників постраждали.

Автор: Вікторія Яковенко
