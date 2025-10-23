РФ вдарила повторно: на Харківщині загинув рятувальник, ще п’ятеро – поранені

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, трагедія сталася внаслідок удару РФ по Куп’янському району.

Рятувальники гасили пожежу, яка почалася через удар безпілотника в Зеленому Гаї Великобурлуцької громади. Проте росіяни обстріляли село повторно.

“Загинув справжній Герой – командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович, 1975 року народження”, – написали в облуправлінні ДСНС.

У рятувальника залишилася донька, уточнили у повідомленні. Крім того, внаслідок “прильоту” постраждали п’ятеро співробітників ДСНС.