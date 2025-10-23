Live
  • Чт 23.10.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.37

РФ вдарила повторно: на Харківщині загинув рятувальник, ще п’ятеро – поранені

Події 08:37   23.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ вдарила повторно: на Харківщині загинув рятувальник, ще п’ятеро – поранені

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, трагедія сталася внаслідок удару РФ по Куп’янському району. 

Рятувальники гасили пожежу, яка почалася через удар безпілотника в Зеленому Гаї Великобурлуцької громади. Проте росіяни обстріляли село повторно.

“Загинув справжній Герой – командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович, 1975 року народження”, – написали в облуправлінні ДСНС.

У рятувальника залишилася донька, уточнили у повідомленні. Крім того, внаслідок “прильоту” постраждали п’ятеро співробітників ДСНС.

Читайте також: У вогні на Салтівці загинула людина – дані ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Дев’ятеро людей постраждали через обстріли регіону, є загиблий
Дев’ятеро людей постраждали через обстріли регіону, є загиблий
23.10.2025, 09:10
23 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у Харкові й області
23 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у Харкові й області
22.10.2025, 20:38
Сьогодні 23 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 23 жовтня 2025: яке свято та день в історії
23.10.2025, 06:00
Новини Харкова – головне за 23 жовтня: смертельна пожежа, бої, удари
Новини Харкова – головне за 23 жовтня: смертельна пожежа, бої, удари
23.10.2025, 09:15
ЗСУ, ймовірно, контратакували у Куп’янську та в районі Мирового – ISW
ЗСУ, ймовірно, контратакували у Куп’янську та в районі Мирового – ISW
23.10.2025, 07:19
У вогні на Салтівці загинула людина – дані ДСНС
У вогні на Салтівці загинула людина – дані ДСНС
23.10.2025, 07:34

Новини за темою:

23.10.2025
У вогні на Салтівці загинула людина – дані ДСНС
22.10.2025
Наслідки ударів по Харкову: дитсадок атакував БпЛА з реактивним двигуном
22.10.2025
У Харкові загасили усі пожежі після ударів, Синєгубов про роботу дитсадка
21.10.2025
Тубус з ракетами знайшли жителі в полі на Харківщині (фото)
21.10.2025
Удари по Харкову та області: у ДСНС повідомили про пожежі через “прильоти”


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «РФ вдарила повторно: на Харківщині загинув рятувальник, ще п’ятеро – поранені», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2025 в 08:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, трагедія сталася внаслідок удару РФ по Куп’янському району. ".